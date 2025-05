In/Canti e Banchi, arte in strada fra cantastorie, marionette e danza aerea dal 23 al 25 maggio

Incontri di teatro e musica popolare, cantastorie di rilevanza internazionale e marionette russe, danze aeree e performance acrobatiche, artigianato e street food. E’ iniziato il conto alla rovescia per “In/Canti e Banchi”, Festival del teatro di strada che si terrà a Castelfiorentino (FI) dal 23 al 25 maggio, inaugurando di fatto la stagione estiva. Numerose le novità per questa 34° edizione del festival, a partire dalla grafica ispirata ai disegni artistici di Andrea Nicita che saranno in mostra all’Oratorio di San Carlo per l’intera durata della manifestazione.

Fin dalla prima serata (venerdì, dalle ore 20.30), spetterà alla Filarmonica “G. Verdi” scandire con le sue note musicali l’inizio degli spettacoli, mentre un “magico Membrino in maschera” accompagnerà il pubblico tra performance teatrali e animazioni, replicate più volte per non perderne neppure uno, mentre le antiche vie del borgo, illuminate a festa, saranno letteralmente invase da cantastorie e spettacoli di acrobati, artisti di strada e ballerini aerei. Ci saranno spettacoli itineranti e su postazione fissa, che coinvolgeranno grandi e piccini attraverso contenuti artistici sorprendenti, giocosi e stimolanti. Dai musicisti ribelli (“fratelli di taglia”) alla compagnia FolleMente, dai Cigni giganti che giungono da antichi mondi dimenticati alle nuvole su trampoli che formano un “carillon vivente”, per non parlare di “Lumi”, dolce fata luminosa che regala sogni illuminando gli occhi delle persone.

Le piazze saranno vissute con un mercato del cibo di strada della tradizione valdelsana, alternando stand gastronomici, identificati da una vera e propria “Mangiatoia” (piazza delle Stanze Operaie), a proposte più attuali e di sperimentazione. Ancora, una domenica dedicata ai mercati dislocati tra le antiche mura e nei giardini con antiquariato, artigianato tipico, minuteria di pregio, allietata da una maratona teatrale con la partecipazione di otto compagnie provenienti da tutta la Toscana (“Corti Circuito”) che animeranno i vicoli e gli angoli più suggestivi del borgo antico: una sequenza imperdibile di spettacoli e performance inedite tra nobili decaduti e anziani smemorati, salutisti e mangiatori incalliti, cari estinti e malati immaginari, segreti inconfessabili e donzelle innamorate. Completeranno il programma alcuni eventi che coinvolgeranno gli studenti delle scuole di Castelfiorentino (come “Kamishibai”, spettacolo teatrale di carta di origine giapponese) e altri organizzati dalle associazioni culturali del territorio. Numerosi anche gli eventi espositivi: di Andrea Nicita, del gruppo fotografico “Giglio Rosso”, degli studenti del Grafico dell’Enriques, di Giovanni Fiaschi, al Museo Be.Go. e al Centro Culturale Cambio.

“In/Canti e Banchi è una storia – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – da raccontare, inventare, continuare. Una storia di comunità per la comunità, che si genera per strada, grande educatrice di gesti e di lingua. Un ponte fra tradizione, meraviglia, nostalgie, visioni, voci diverse, suoni, volti. E’ l’immagine di un mondo lontano che torna a visitarci per ricordarci chi siamo e stabilire nuovi rapporti sul territorio e fra le persone che lo abitano. Fermamente convinti che tramite l’arte e la cultura del bello si possa attivare un processo di cittadinanza attiva e consapevole che coinvolga tutte le le fasce di età – conclude l’Assessore Spina – “In/Canti e Banchi 2025” sarà un festival di collettività e di prossimità”.

“In Canti e Banchi 2025 - osserva la Sindaca, Francesca Giannì – propone un nuovo punto di partenza per guardare al futuro. Per l’elaborazione del programma –– prosegue la Sindaca - siamo partiti dalla storia della prima edizione e da qui abbiamo costruito una nuova identità, visiva e narrativa, con spettacoli e iniziative culturali aperte a tutti, completamente gratuite. Una festa democratica e popolare, dunque, una vetrina per i migliori talenti artistici, un luogo di incontro tra cantastorie, artisti di teatro, musicanti. Come un vero e proprio sogno condiviso, in questa festa c’è una visione per il city brand della nostra città. Un ringraziamento agli sponsor che hanno generosamente contribuito alla realizzazione della manifestazione”

In/Canti e Banchi è organizzato dal Comune di Castelfiorentino con il patrocinio di Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in collaborazione con Fondazione Teatro del Popolo, Cambio Centro Culturale, Museo Be.Go., Istituto Superiore “F. Enriques”, Istituto Comprensivo, Wonderful Market, Cetra Cultura, Promocultura, Biblioteca Comunale “Vallesiana”, Centro Commerciale “Tre Piazze”, e numerosi sponsor come Ente Cambiano Spca, Toscana Energia, Unicoop Firenze, DM Container e Box.

Per il programma della manifestazione: www.incantiebanchi.it, www.comune.castelfiorentino.fi.it nonché sulle pagine social FB, Instagram

Fonte: Ufficio Stampa