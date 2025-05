Leggerissimo: "L'incidente in bicicletta" di Joyce Carol Oates

"L'incidente in bicicletta", edito da Il Saggiatore, è un libro di Joyce Carol Oates che si legge in un pomeriggio, o in un breve viaggio in treno. Non bisogna però scambiare questa brevità per banalità, perché in poco meno di cento pagine Oates mostra tutti i tratti distintivi della sua scrittura: caustica quando serve, lineare e precisa molto spesso, il tutto in un'armonia che impregna il libello e rimane 'addosso' a chi legge.

La trama è semplice: la vita di una famigliola borghese cambia dopo un incidente in bici della figlia, che prende coscienza di sé e negli anni successivi si allontana dalla famiglia. Vediamo il tutto dalla prospettiva della madre, che non si raccapezza di questo repentino mutamento. Queste poche pagine sono però un'indagine che scandaglia la frantumazione del perbenismo, il turbamento per un piccolo battito d'ali di farfalla che modifica per sempre la vita di una famiglia conformista.

Parlando de "L'incidente in bicicletta" vale la pena spendere due parole su Joyce Carol Oates. Scrittrice statunitense che definire prolifica suonerebbe come un'offesa, è una delle migliori narratrici dell'epoca moderna. Certi suoi romanzi sono degli affreschi realistici e graffianti della società degli USA, quasi nessuno come lei è riuscito a definire la crisi della classe media. Satirica? Forse, di sicuro spietata.

Titolo: L'incidente in bicicletta

Autore: Joyce Carol Oates

Traduzione: Carlo Vidotto

Casa editrice: Il Saggiatore

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 104

Prezzo di copertina: 10 euro

