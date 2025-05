Si terrà mercoledì 11 giugno dalle 9.30 alle 13 al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15), il convegno ‘Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione. Capire, Sperimentare, Governare’, organizzato in collaborazione tra Comune di Empoli e Anci Toscana.

L’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il modo in cui la Pubblica Amministrazione opera, offrendo strumenti innovativi per la semplificazione delle procedure burocratiche, l’ottimizzazione delle risorse e la gestione predittiva di processi urbani e situazioni di emergenza. Tuttavia, il dibattito su questioni etiche, sicurezza dei dati e equità dell’IA è più vivo che mai. Il convegno nasce per mettere in luce le potenzialità di questa tecnologia, incoraggiando una riflessione critica sul suo impatto nel settore pubblico e sulle strategie per una sua adozione responsabile e sostenibile. Il programma definitivo degli interventi sarà diffuso nei prossimi giorni. Parteciperanno sindaci e assessori all’Innovazione dei Comuni toscani oltre a stakeholders. Il convegno verrà pubblicato in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Empoli.

I saluti istituzionali in apertura saranno affidati ad Alessio Mantellassi sindaco di Empoli, Stefano Ciuoffo assessore all’Innovazione della Regione Toscana e Benedetta Squittieri, delegata all’Innovazione per Anci Toscana e assessora di Prato. I tre temi del titolo dell’iniziativa (Capire, Sperimentare, Governare) andranno a legare tre ambiti del convegno, a cui parteciperanno ospiti illustri e competenti in merito all’IA. Nella parte ‘Capire’ saranno passati in rassegna i diritti, le regole e i modelli di sviluppo sostenibile; nella parte ‘Sperimentare’ si passerà allo studio di esempi virtuosi di applicazione dell’intelligenza artificiale al servizio delle pubbliche amministrazioni come gli assistenti virtuali, le previsioni in caso di alluvione e la gestione della raccolta rifiuti tramite cassonetti intelligenti; infine, per la parte governare sarà studiato il quadro normativo per applicare e adottare l’intelligenza artificiale all’interno delle amministrazioni. Modera il coordinatore dell’Ufficio Stampa del Comune di Empoli, Elia Billero.

Nel pomeriggio, nella Sala Maggiore della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, proseguirà il convegno con un focus sull’IA e sull’innovazione digitale, che interesserà sia i partecipanti della mattina che il mondo delle imprese. La parte pomeridiana è a cura di Adiacent e ITS Prodigi.

Il convegno ha il patrocinio e il contributo di Regione Toscana oltre al contributo di Alia Multiutility.

Fonte: Ufficio Stampa

