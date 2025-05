Intesa per Piombino, la soddisfazione di Giani: “Regione continua a essere parte attiva”

“Sono soddisfatto per il passo in avanti che l’intesa sull’Accordo di programma con Metinvest rappresenta, frutto anche di una sana collaborazione inter-istituzionale. La Regione nel processo di rilancio del polo siderurgico è sempre stata in prima linea e continuerà ad esserlo, affinché Piombino torni finalmente ad essere al centro della siderurgia nazionale, con un polo green e all’avanguardia.” Così il presidente della Toscana Eugenio Giani commentando l’intesa sull’Accordo di programma con Metinvest annunciata dal Mimit al termine del confronto tecnico di oggi.

“L’obiettivo resta la sottoscrizione di un Accordo di programma il cui testo, condiviso da tutte le parti, regolamenti i vari aspetti: ambientali, demaniali, infrastrutturali, industriali, energetici, e che ponga le basi per una transizione occupazionale e formativa, per un rilancio definitivo - ha continuato Giani - che vede la Regione impegnata attivamente in questi processi con diverse strutture regionali coinvolte. Ricordo che, pur essendo all'interno di un SIN nazionale, l’investimento di 88 milioni di euro di fondi FSC di dotazione regionale per la bonifica della falda e l’impegno importante sulle infrastrutture nell’area del porto, nonché la disponibilità a contribuire ai futuri fabbisogni di riqualificazione e formazione del personale in cassa integrazione e del bacino occupazionale locale. Restiamo a disposizione e in stretto coordinamento con Mimit, Comune, Autorità portuale, gli altri enti pubblici e Metinvest, ravvisando anche la necessità che siano forniti aggiornamenti in risposta alle preoccupazioni espresse dalle forze sindacali. Come Regione vigileremo in particolare sul coordinamento necessario tra soggetti pubblici e privati sia per la bonifica della falda in divenire, sia per la rimozione di cumuli siderurgici nelle aree interessate dal progetto di Metinvest".

Fonte: Toscana Notizie

