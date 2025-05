Irplast in vetrina a Ipack Ima: l'azienda triplica la produttività e accelera verso il green

Irplast sarà presente a Milano - dal 27 al 30 maggio - ad Ipack-Ima, la fiera del processing & packaging (Pad. 4, Stand A57 B58). La novità è rappresentata dai nuovi film BOPP idonei alla realizzazione di strutture complesse multistrato monomateriali, progettate per soddisfare i più elevati standard normativi europei, ambientali e tecnici (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation), sempre più richiesti in settori strategici come GDO, food e beverage. La loro applicazione è pensata per imballaggi quali le pouches per il pet food e i lidding per le vaschette alimentari.

Nel 2019 IRPLAST è stata la prima azienda in Europa, nel food packaging, a immettere sul mercato soluzioni realizzate a partire da materie prime sia rinnovabili che riciclate chimicamente da post-consumo, certificate ISCC PLUS. Tali film presentano le stesse performance tecniche e di idoneità al contatto alimentare dei medesimi film realizzati con materia prima vergine.

La gamma dei film sostenibili di IRPLAST è costituita da: NOPP (Natural Oriented Polypropylene), ottenuti da fonti rinnovabili come tall oil, resine provenienti da scarti della lavorazione del legno; NOPP+ realizzati con materie prime di origine vegetale di scarto (UCO - used cooking oil, oli esausti), che non prevedono lo sfruttamento di terreni agricoli (no-ILUC), nè di derivati animali e i LOOPP, realizzati a partire da olio di pirolisi ottenuto tramite riciclo chimico di materiale post-consumo. Tutti i film NOPP, NOPP+ e LOOPP sono adatti per tutti i settori che attualmente utilizzano il BOPP. In vetrina avrà ampio spazio anche la linea GREENLINE dei nastri adesivi sostenibili realizzati con materie prime circular LOOPP e biocircular NOPP, NOPP+.

IRPLAST è finalista al contest “Best Packaging 2025” che premia l’innovazione, con il lidding per le vaschette alimentari e con la maniglia per i fardelli delle bevande e dell’acqua minerale.

L’innovazione continua a giocare un ruolo centrale nella crescita del Gruppo. Per rafforzare il posizionamento sul mercato europeo IRPLAST ha investito oltre che sulla ricerca e sviluppo di soluzioni sostenibili, anche sull’acquisto della nuova macchina Brückner Maschinenbau con tecnologia LISIM, operativa entro la fine del 2025 e che garantirà la produzione di 30.000 tonnellate di film speciali, triplicando l’attuale capacità produttiva. La linea sarà dedicata alla produzione di strutture riciclabili in PP monomateriale, con caratteristiche termiche e meccaniche tailor-made, che assicureranno le stesse performance in termini di macchinabilità e di shelf-life, garantendone l’utilizzo anche in condizioni estreme, quali quelle previste dai processi di sterilizzazione e pastorizzazione. Le proprietà dei film BOPP realizzati con la tecnologia LISIM permettono la sostituzione di diversi materiali, come il PET e l’alluminio e consentono la realizzazione di intere strutture di packaging, grazie alla combinazione della versatilità del polipropilene unita alla tecnologia applicata al design dei film.

L’utilizzo di materie prime alternative provenienti da fonti rinnovabili ha permesso ad IRPLAST di fornire ai clienti soluzioni “carbon neutral” immediatamente implementabili, senza dover prevedere modifiche all’interno della supply chain. Sono riciclabili nei consueti flussi di separazione dei rifiuti poliolefinici e sono disponibili anche nella versione certificata ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification). Hanno le stesse proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei film BOPP tradizionali e garantiscono eccellenti qualità di stampa su macchine ad alta velocità

Irplast S.p.A. – ora parte del gruppo giapponese Toppan – è leader nella produzione di film BOPP a stiro simultaneo per etichette, nastri adesivi e soluzioni multipack nei settori food, beverage e personal care. Azienda integrata verticalmente, punta su innovazione e sostenibilità: film monomateriali riciclabili, materie prime da fonti rinnovabili e riuso degli scarti. Esporta in oltre 70 Paesi (75% del fatturato). Irplast S.p.A. | More than films www.irplast.com

