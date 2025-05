'Lavoro, cittadinanza, pace': incontro al circolo PD di San Miniato

Il circolo PD di San Miniato, intitolato a Giorgio Savini, in accordo con la Segreteria dell’Unione comunale, ha organizzato l’incontro-dibattito dal titolo “LAVORO, CITTADINANZA, PACE” per VENERDì 23 MAGGIO alle ore 21:15, presso la Casa Culturale (sala Gabbriello Bertini), piazza G. Scali a San Miniato Basso.

Vogliamo confrontarci e comprendere quanto sia importante, per cambiare l’Italia, votare e far votare 5 Si ai Referendum dell ’8 e il 9 giugno prossimi: dire basta ai licenziamenti illegittimi, garantire più tutele ai lavoratori nelle piccole imprese, ridurre il precariato, rafforzare la sicurezza sul lavoro e favorire l’integrazione e il diritto alla cittadinanza italiana.

Vogliamo anche riaffermare il nostro impegno per la Pace: non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle immagini dei massacri a Gaza, voluti dal governo Nethanyau; alla guerra in Ucraina e alle guerre in atto in tante altre parti del mondo.

Dobbiamo dire No al riarmo e chiedere, con forza, al governo italiano e alle istituzioni europee di svolgere, finalmente, un ruolo attivo per il cessate il fuoco e per la Pace.

Fermiamo questa GUERRA MONDIALE A PEZZI !

Ne parleremo con ARTURO SCOTTO, deputato PD, rientrato proprio ieri da una missione politica proprio a Gaza a cui ha partecipato insieme a numerose ONG, giornalisti di varie testate, parlamentari e europarlamemtari di PD, M5S, AVS, accademici dell’Università di Firenze e di altre Università europee, rappresentanti numerose associazioni pacifiste che in questi mesi hanno lavorato per garantire l’arrivo di beni di prima necessità a Gaza con Arci, Acli, Assopace Palestina.

Presiederà l’assemblea Anna Maria Borrini, segretaria dell’Unione comunale.

Introdurrà e condurrà il dibattito Vanna Profeti, iscritta al Circolo “Giorgio Savini”.

Fonte: Ufficio stampa

