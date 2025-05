Nasce Var Group Iberia: sede in Andorra e fatturato da 30mln di euro nella penisola

Var Group, Digital Integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali, annuncia la costituzione di Var Group Iberia, consolidando la propria presenza nella Penisola attraverso una strategia di espansione territoriale e crescita strutturata.

La nascita di Var Group Iberia coincide con l’apertura di una sede in Andorra, grazie all’operazione di M&A realizzata con Awesome, azienda di Encamp (La Vella) specializzata in digitalizzazione e cybersicurezza con un organico di 20 persone e un fatturato annuo previsto di 3,5 milioni di euro. Tramite l’operazione Var Group integra i propri servizi digitali nel campo di Cybersecurity, Blockchain, Data Science, Industria 4.0 e di soluzioni di terze parti, posizionandosi nel Paese come “one stop partner” con profili specializzati in diversi verticali.

Var Group continua così a espandere le proprie competenze e attività nella regione (Andorra e Spagna), raggiungendo una dimensione di circa 30 milioni di euro di ricavi e 200 professionisti specializzati.

Francesca Moriani, CEO di Var Group, ha dichiarato: “L’integrazione di diverse realtà locali in Var Group rappresenta uno strumento strategico per proseguire un’espansione strutturata nel mercato internazionale. Nella penisola iberica puntiamo a consolidarci con una presenza capillare, mettendo la nostra esperienza da multinazionale al servizio delle imprese della regione e diventando il loro punto di riferimento per l’innovazione tecnologica. In Andorra, contribuiremo allo sviluppo di un ecosistema sostenibile e innovativo lavorando non solo a fianco di grandi aziende con una maturità digitale avanzata, ma anche delle PMI che cercano un partner affidabile per affrontare la trasformazione digitale”.

“Questa operazione dimostra impegno deciso nei confronti dell’Andorra, dei suoi talenti e del suo potenziale tecnologico per costruire un progetto solido e duraturo nel Paese”, ha aggiunto Gorka Jiménez, Regional Manager di Var Group Iberia. “Continuiamo ad acquisire nuove competenze per supportare le imprese con un'offerta più ampia e diversificata di servizi e soluzioni ì digitali”.

L'acquisizione di Awesome si aggiunge all'integrazione in Var Group Iberia di Boot Systems SL e LBS Serveis (settembre 2024), società specializzate nella consulenza professionale e nelle soluzioni in ambito Cloud Computing e Data Center. A maggio 2025, il Digital Integrator ha rafforzato ulteriormente il proprio centro di competenza dedicato all’ingegneria del dato e all’intelligenza artificiale Data Science con l’acquisizione di Visualitcs Partner SL e annunciato la business combination con la spagnola Delta Tecnologías de Información S.L. (“Delta Informática”), attiva in Digital Identity, arricchendo il proprio portfolio in ambito blockchain e tecnologie biometriche.

In Andorra, Var Group si dedicherà a progetti in materia di cybersecurity, identità digitale e compliance nella Pubblica Amministrazione con il Govern d'Andorra attraverso l'OSCEPA (Ufficio dei Servizi Fiduciari Elettronici del Principato di Andorra), i Siete Comuns, l'Agència Andorrana de Intel-ligència de la Dada (AAID), i sistemi di giustizia, sanità ed energia, e affiancherà oltre 90 clienti nel settore privato.

Andreu Tomàs, Country Manager per l’Andorra, ha concluso: "La presenza globale di Var Group, unita a un supporto locale radicato nel territorio andorrano, ci consente di accompagnare i nostri clienti, aziende leader in diversi settori, con un’offerta ampliata e soluzioni end-to-end lungo tutto il percorso della loro trasformazione digitale, garantendo sicurezza e contribuendo a un impatto digitale positivo per i cittadini. Il nostro approccio si fonda su una profonda conoscenza delle esigenze specifiche del mercato e delle normative locali, elementi oggi imprescindibili per realizzare progetti solidi, sicuri e sostenibili."

