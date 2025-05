Buongiorno oggi ringrazio Patrizia di Cerreto per questa ricetta "Polpette di quinoa e zucchine" e la preparazione anche di una buona salsa arcobaleno. Una volta preparata la base della salsa la divideremo in tre ciotoline e aggiungeremo in ognuna un ingrediente "speciale" realizzando così tre salse che si differenzieranno per colore e sapore.

Patrizia mi ha scritto per mail e mi ha raccontato che è da qualche mese che sta facendo una dieta più variegata e mirata per sue esigenze personali e che ha scoperto anche l'utilizzo in cucina di altri cereali come la quinoa, il grano saraceno, l'amaranto, la chia, questi possono essere integrati anche nella dieta di un celiaco o chi ha problemi con il glutine.

Polpette di quinoa e zucchine

Ingredienti

300 gr di quinoa bianca

2 zucchine medie

4 cucchiai di finocchi di avena

1 cipollotto

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pangrattato senza glutine q.b.

Per la salsa:

130 ml di olio di semi di girasole

100 ml di latte di mandorla

4 cucchiai di succo di barbabietola

Foglie di basilico q.b.

1 o 2 cucchiaini di curcuma in polvere

1 cucchiaino di succo di limone

½ cucchiaino di senape

Sale q.b.

Preparazione

Dopo avere sciacquato sotto acqua corrente un volume di quinoa, cuocetela con due volumi di acqua fredda (esempio se utilizzate come misurino un bicchiere, uno di cereale e due di acqua) in una pentola con un buon fondo e con coperchio, finché l’acqua non sarà completamente assorbita. Lasciate raffreddare. Grattugiate le zucchine, strizzatele bene per eliminare l’acqua in eccesso e unitele alla quinoa insieme al cipollotto tritato e ai fiocchi di avena frullati. Amalgamate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto modellabile, aggiustate di sale e formate delle polpette di media dimensione. A questo punto ripassatele nel pangrattato e dopo averle condite con un filo di olio extravergine di oliva, cuocetele in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti circa, fin quando non risulteranno dorate e croccanti. Per la salsa unite nel boccale del minipimer l’olio di semi di girasole, la bevanda vegetale, il succo di limone e la senape e frullate fino ad ottenere una consistenza densa e cremosa. Aggiustate di sale e dividete la salsa in 3 ciotole diverse. In una incorporate il basilico e frullate per ottenere un risultato verde brillante. In un’altra aggiungete il succo di barbabietola, nell’ultimo aggiungete la curcuma ed in entrambi i casi mescolate per amalgamare il succo e la spezia.

