Referendum: incontro del Comitato per il Sì a Montaione

Il Comitato Referendario 5 Sì Montaione invita tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro sui temi del Referendum dell'8 e 9 Giugno su Lavoro e Cittadinanza, che si terrà domani 23 maggio alle ore 21:15 presso la saletta di Via Kennedy 5 a Montaione. L'incontro sarà l'occasione per esporre le ragioni del Sì ai 5 quesiti, ma soprattutto ascoltare riflessioni, domande e dubbi.

Il Comitato Referendario montaionese, composto da SPI CGIL, AUSER, ANPI, ARCI, Partito Democratico Montaione, Sinistra Italiana e varie RSU di aziende ed enti del territorio montaionese, è aperto al contributo di tutte le forze politiche e associative di Montaione, e intende proseguire l'impegno nella campagna referendaria inaugurato durante la Festa dei Lavoratori lo scorso Primo Maggio. "Il nostro obiettivo è quello anzitutto di informare cittadine e cittadini della grande opportunità data dalla partecipazione al Referendum, a prescindere dalle preferenze, nella convinzione che il voto sia in sé il più grande strumento di democrazia. Di conseguenza ci stiamo impegnano fattivamente per far conoscere l'importanza di questo appuntamento al maggior numero di persone.

Nel merito dei quesiti, votare Sì è una scelta concreta che cambierà in meglio la vita di milioni di persone, aumentandone tutele e diritti in maniera sensibile. Votando sì, infatti, si ripristinerà la possibilità di reintegro a fronte di licenziamenti illegittimi (per le aziende con più di 15 dipendenti), aumenteranno le tutele in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, verrà estesa la responsabilità per gli infortuni in caso di appalto all'azienda appaltante e verranno disincentivati i contratti a termine imponendo l'obbligo della causale anche per quelli di durata inferiore ai 12 mesi. In merito infine al quinto quesito legato alle norme sulla cittadinanza, verrà dimezzato (da 10 a 5 anni) il tempo di residenza in Italia necessario per poterne fare richiesta, lasciando invariati gli altri requisiti, così permettendo a tante e tanti che lavorano, studiano e pagano le tasse nel nostro Paese di avere più facilmente tutti i diritti dei cittadini italiani.

Fonte: Ufficio Stampa