Svolta nella sparizione di Denisa Maria Adas: perquisita la casa della madre

Possibile svolta nella scomparsa di Maria Denisa Adas, la trentenne di origine romena. A Prato e zone limitrofe sono in corso le ricerche ma arrivano novità da Roma.

Le indagini hanno delineato l'ipotesi in fase di verifica che Adas sia stata sequestrata a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, si legge in una nota della Procura di Prato, "da un gruppo di romeni in collegamento con un professionista". Questo professionista sarebbe un avvocato.

La Procura guidata da Luca Tescaroli ha disposto un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti della madre della vittima, c"he è stata eseguita questa notte a Roma" dai carabinieri.