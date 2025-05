Sfalci alla Scuola di Balconevisi: Giglioli chiarisce sulla manutenzione e nuovo polo 0-6

"I bambini e le bambine della scuola di Balconevisi non sono rimasti dentro il plesso costretti dall'erba alta, ci risulta che invece abbiano potuto usufruire di una buona porzione dello spazio esterno che questo edificio offre". Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli replica a quanto affermato dal gruppo Filo Rosso sul plesso di Balconevisi. "Da lunedì scorso è iniziato il giro di sfalci mensilmente già programmati in tutti i plessi del territorio e ieri (21 maggio), come previsto dal nostro calendario, la ditta ha effettuato l'intervento proprio qui - dichiara il sindaco -. E' chiaro che le piogge di questi giorni rallentano gli sfalci e fanno crescere ancora di più l'erba, ma la programmazione prevede anche che vi possano essere dei giorni di comporto per portare a termine tutti gli interventi, questo per sottolineare che non si tratta di improvvisazione ma di organizzazione".

Il sindaco entra poi nel merito della scelta di realizzare un polo 0-6 all'interno del plesso di Blaconevisi. "Intanto si tratta di un'altra questione che non va accostata agli sfalci e che nulla ha a che vedere con l'abbandono perché, al contrario, questa amministrazione ha intenzione di investire proprio in questo plesso. Avere un polo 0-6 a Balconevisi significa intanto rafforzare una scuola periferica, poi incrementare i servizi in una frazione e infine andare a rispondere alla domanda di posti ai nidi che, per fortuna, è sempre in crescita, facendolo in breve tempo - e conclude -. Dispiace osservare che Filo Rosso non ravveda la necessità di investire in questo plesso e che cerchi di strumentalizzare la questione accostandola agli interventi di manutenzione sui quali abbiamo invece una programmazione mensile e un'attenzione molto alta".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate