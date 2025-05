Si avvicina all'ex moglie nonostante il divieto: arrestato 74enne

Un uomo di 74 anni di origini bosniache è stato arrestato dalla polizia a Firenze per "violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie", come si legge in una nota.

La donna, 65enne dell'ex Jugoslavia, si è recata mercoledì 21 maggio al commissariato di Rifredi per manifestare la preoccupazione per la presenza dell'auto dell'ex marito vicino casa. L'uomo già era stato allontanato da casa con divieto di avvicinamento per via di una denuncia per abusi.

Gli agenti hanno certificato la presenza dell'uomo a pochi metri dalla casa. Lo hanno sorpreso e arrestato.

