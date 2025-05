Spaccia cocaina dall'auto, arrestato nella Piana

Mercoledì 21 maggio in via del pantano a Campi Bisenzio un 40enne di origini marocchine è stato arrestato per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. La segnalazione era arrivata da alcuni residenti che avevano visto movimenti sospetti sull'auto dell'uomo.

La polizia lo ha visto mentre cedeva due dosi di cocaina a una persona, facendosi dare settanta euro in contanti. Controllato, aveva 525 euro in contati e dodici dosi di cocaina in carta argentata, per un peso di quasi 12 grammi: erano nascoste in un calzino a sua volta occultato in un sedile. L’uomo, già noto per precedenti specifici, è stato arrestato.

