Spari in un vivaio a Pistoia, 26enne in ospedale

Un 26enne è rimasto ferito da alcuni colpi di pistola nella zona di Pistoia. Il giovane, di origini albanesi, è stato colpito alle 9 di oggi, giovedì 22 maggio, a Canapale, poco fuori dalla città. Non è in pericolo di vita, è in ospedale dove è arrivato in codice giallo grazie ai sanitari inviati dal 118.

Gli spari sarebbero arrivati da un'auto, sembrerebbe da un suo connazionale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Non si conoscono al momento i motivi del gesto.

Sembra che il 26enne fosse intento a lavorare all'interno del vivaio, quando dall'auto sono stati sparati alcuni colpi. Il giovane è al San Jacopo di Pistoia.