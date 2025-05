Il Tottenham vince l'Europa League grazie all''empolese' Guglielmo Vicario

C'è un po' di Italia nella vittoria del Tottenham in Europa League e, a voler essere precisi, c'è anche un po' di Empoli. Le mani decisive per il successo della squadra londinese sono quelle di Guglielmo Vicario, che è sì friulano ma si può considerare empolese per il suo trascorso breve ma intensissimo con la società azzurra.

Il Tottenham ha vinto 1-0 contro il Manchester United nella finale di Bilbao e Vicario è stato protagonista con una parata strepitosa nel finale. Da due anni è negli Spurs e si è ritagliato un ruolo importantissimo da titolare, amato dai tifosi. Un grave infortunio lo ha bloccato per parte di questa stagione - e il Tottenham ne ha risentito - ma è tornato alla grande per guidare i suoi a un trofeo che mancava da diciassette anni.

Vicario è nato a Udine nel 1996, è arrivato a Empoli dal Cagliari nell'estate 2021. Aveva giocato poco in Serie A ed era stato titolare solo due stagioni in carriera in B. Il ds Accardi, il presidente Corsi e lo staff di Andreazzoli gli dettero fiducia e lo confermarono dopo un brusco esordio con la Lazio. Da allora la carriera di Vicario a Empoli è stata portentosa: è stato più volte decisivo sia nel 2021-22 che nel 2022-23 (con Zanetti in panchina) e si è guadagnato la Nazionale e poi la Premier League. L'anno prossimo giocherà in Champions e Empoli è felice per lui.