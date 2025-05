Tramvia per Bagno a Ripoli, terza fase del cantiere

Procedono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da stasera scatterà la terza fase del cantiere B1 su viale Matteotti che andrà a interessare il tratto da via Benivieni al cantiere già attivo relativo alla nuova cameretta di Publiacqua (direzione piazza Donatello). Dopo le operazioni preliminari effettuate stanotte, nella notte tra venerdì e sabato sarà attivata la nuova viabilità e allestita la cantierizzazione.

Confermate le due corsie per senso di marcia, percorsi pedonali e ciclabili invariati, nessuna variazione per i bus.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa