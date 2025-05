Accusato di violenze sulla figliastra di otto anni, andrà a processo

Avrebbe abusato più volte della figliastra, prima drogandola o facendole bere alcolici. La piccola aveva solamente otto anni. Inoltre avrebbe picchiato la ex compagna e i due figli di lei, tra cui la bambina.

Un 35enne di origini tunisine andrà a processo per dei fatti avvenuti in Casentino. Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, come riporta La Nazione.

L'uomo avrebbe minacciato e picchiato in diverse occasioni la donna: le avrebbe dato bastonate in testa, l'avrebbe presa a calci e pugni e in un'occasione l'avrebbe ferita con un manganello in metallo, col quale avrebbe picchiato anche i figli minorenni di lei.

Il 35enne andrà a processo anche per quanto fatto alla bambina, all'epoca dei fatti di otto anni: si parla di stupri ripetuti, le avrebbe fatto bere alcol o somministrato stupefacenti prima di abusarla.

