Agguato nel bar a Prato, c'è il fermo per un altro presunto autore

È stato emesso un provvedimento di fermo per un 28enne di origini cinesi riguardo l'aggressione con bastoni, bottiglie, calci e pugni del 9 aprile in un locale a Prato.

Quel raid venne effettuato da quattro uomini e una donna a un karaoke pratese, rimasero ferite quattro persone di origini cinesi. Tre persone rimasero ferite con lesioni più lievi, una quarta venne ridotta in pericolo di vita e ancora oggi, dopo essere stato operato alla testa, si trova ricoverato in terapia sub intensiva.

Il 28enne, si legge in una nota della procura di Prato, è "ritenuto responsabile di aver rafforzato il proposito criminoso degli altri correi, presentandosi" nel locale "brandendo una mazza di legno. accedendo con altri al privé e partecipando all'aggressione fisica nei confronti di tutti i soggetti presenti all'interno della stanza".

L'ipotesi di reato per cui la procura procede è il tentato omicidio. Il 13 maggio scorso la stessa procura aveva emesso altri due provvedimenti di fermo, nei confronti di una coppia sempre di origini cinesi, che ha portato poi agli arresti domiciliari per una 25enne, ricercato il compagno di 26 anni.