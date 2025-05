Anziani truffati per oltre 40mila euro: tre arresti a Livorno

La squadra mobile di Livorno ha arrestato tre uomini – due livornesi e un napoletano – accusati di aver truffato due anziani per circa 45.000 euro.

Secondo la polizia, i truffatori contattavano telefonicamente le vittime fingendosi operatori bancari e, dopo averle allarmate con falsi messaggi di sicurezza, le convincevano a trasferire 15.000 e 30.000 euro su conti correnti intestati a due degli indagati.

Gli agenti hanno bloccato i due livornesi vicino a un ufficio postale in piazza della Repubblica, trovandoli con contanti, carte Bancoposta/Postepay e documentazione sui movimenti di uno dei conti truffati. Il terzo complice è stato rintracciato in un’abitazione con 8.000 euro in contanti e altre carte.

Per l’uomo originario di Napoli è stata disposta la custodia cautelare in carcere; per gli altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.