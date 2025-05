Sorpreso a spacciare mentre era ai domiciliari: arrestato e portato in carcere

Era agli arresti domiciliari per spaccio, ma ha continuato a trafficare cocaina direttamente da casa. Un cittadino albanese è stato arrestato dalla squadra mobile di Arezzo dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato durante uno scambio sospetto con un automobilista nel quartiere di San Donato.

L’uomo era già stato notato più volte mentre si allontanava dalla sua abitazione, violando le prescrizioni imposte. L’ultima uscita gli è costata cara: gli agenti lo hanno colto sul fatto e lo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Ora si trova detenuto nella casa circondariale di Arezzo.