Asfaltature, al via a due interventi a Castelfranco e Orentano

Partono in questi giorni, condizioni meteo permettendo, due interventi di asfaltatura predisposti dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Castelfranco di Sotto Monca Ghiribelli, per un valore complessivo di oltre 70mila euro.

Il primo lavoro, che prevede la sistemazione della fessurazione del manto stradale con il rifacimento dell'asfalto riguarderà via dell'Iserone, nel tratto compreso tra via Sibilla Aleramo e l'incrocio con la strada di deviazione con via Radicosa nel capoluogo. Si tratta di circa 500 metri, dove verranno sistemati i tratti con maggiori fessurazioni e che probabilmente non daranno luogo a un intervento continuo, ma riguarderanno le sezioni più critiche.

A Orentano in via Ponticelli invece la ditta realizzerà un intervento nel tratto compreso tra l'intersezione con la strada vicinale di Pantalone e corte il Pelato. Qui l'intervento prevede la scarificazione del manto stradale e la stesura di un nuovo tappetto di asfalto, il risultato sarà la sistemazione di circa 300 metri di strada. I lavori dureranno circa un giorno per ogni strada.

In via dell'Iserone per alcune ore sarà necessario chiudere la strada al transito, mentre in via Ponticelli si potrà procedere a senso unico alternato. “Sono due intervento di asfaltatura che contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale e la percorribilità delle due viabilità, - spiega l'assessore Ghiribelli - una nel capoluogo e una nella frazione di Orentano. Al momento i due asfalti sono piuttosto deteriorati, per questo abbiamo lavorato per reinvestire queste risorse quanto prima, tenuto conto dei tempi della burocrazia e della disponibilità delle ditte. Purtroppo in termini di asfaltature alcune strade del nostro comune richiedono interventi di rifacimento o migliorativi, ne siamo consapevoli, ma piano piano riusciremo a risanare la maggiora parte delle criticità, ovviamente il primo problema è il reperimento delle risorse. In questo caso specifico – conclude l'assessore ai lavori pubblici - si tratta di risorse recuperate dagli avanzati di denaro dei lavori fatti durante l'amministrazione precedente e che non erano stata reinvestiti, per questo abbiamo deciso di dare continuità ai lavori già fatti sulle stesse strade”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto