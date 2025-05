Auto in sosta selvaggia bloccano bus a San Miniato

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la possibilità di procedere per interruzione di pubblico servizio e risarcimento danni a carico dei proprietari degli autoveicoli che parcheggiati in sosta vietata hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico di persone sui bus di AT.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio del 22 maggio 2025 presso la Stazione FS di San Miniato (PI), dove numerose auto parcheggiate in divieto di sosta (si vedano foto allegate) hanno impedito al bus di AT della Linea 320 di transitare. Proprio a causa di questa situazione Autolinee Toscane è stata costretta a sopprimere la corsa dalle 16,15 alle 16,45.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

Notizie correlate