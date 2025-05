Eventi 2025 a Carmignano: pubblicato l’avviso per le sponsorizzazioni

È pubblico l’avviso per le sponsorizzazioni di eventi promossi e organizzati dal Comune di Carmignano. Gli eventi, individuati dalla giunta comunale con la presenza di eventuali sponsor, sono i seguenti: nel cartellone dell’Estate Carmignanese, il Cinema al parco Museo, il Concerto di fine estate, gli spettacoli teatrali; il concerto sugli scavi, a luglio, di PietraMarina sotto le stelle; la celebrazione, con ripresa televisiva, ancora a luglio, per il 50esimo anniversario della denominazione Doc Carmignanese; lo spettacolo teatrale per le celebrazioni dell’11 Giugno e, in agosto, per le celebrazioni per i 5 Martiri di Artimino; la Festa Etrusca di settembre, l’Antica Fiera di Carmignano a dicembre; le iniziative natalizie del mese di dicembre; la luminarie natalizie, tra novembre e dicembre.

Le cifra minima per ogni sponsorizzazione è di 250 euro per ciascun evento e di 1.000 euro come main sponsor.

I termini dell’avviso, così come lo schema di contratto e il modello di domanda sono reperibili sul portale del Comune di Carmignano (www.comune.carmignano.po.it), nell’apposita pagina dedicata.

Previsti tempi diversi per inoltrare le richieste: entro il 20 giugno per il Cinema al parco Museo, il concerto di fine estate, gli spettacoli teatrali, il concerto sugli scavi di PietraMarina, le celebrazioni per i 50 anni della denominazione Doc; entro il 10 luglio per lo spettacolo teatrale/musicale per i 5 Martiri di Artimino; entro 15 agosto per la Festa Etrusca; entro il 1° ottobre per le luminarie natalizie; entro il 1° novembre per l’Antica Fiera di Carmignano e le iniziative del Natale.

Le domande per sponsorizzare gli eventi del Comune devono essere inviate per posta certificata (pec) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it, o portate direttamente all’Ufficio protocollo (piazza Matteotti, 1): lunedì e giovedì ore 8.30-12.30 e 14-17; martedì, mercoledì, venerdì, ore 8.30-12.30. Orario estivo (1 luglio-31 agosto): dal lunedì al venerdì, ore 8.30-12.30.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa