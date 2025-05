'Certaldo in Fermento': due settimane di street food, musica e spettacoli. Big Mama e Il Pagante tra le guest star

A Certaldo, l'estate 2025 si preannuncia "in fermento"! Dal 18 al 22 Giugno e, in un secondo round, dal 25 al 29 Giugno, la sesta edizione dell'omonima Festa della Birra è pronta a trasformare il Parco Zona Piscina Fiammetta (Viale Matteotti, 201) in un palcoscenico a cielo aperto. Due settimane intense di musica, gusto e atmosfere indimenticabili, pensate per regalare puro divertimento a ogni visitatore.

Ingresso Gratuito e Apertura Stand alle 18:00 ogni sera! Anche quest'anno l'ingresso alla festa, organizzata da Confesercenti Firenze e patrocinata dal comune di Certaldo, è completamente gratuito. Gli stand, che offriranno una vasta selezione di street food e birre artigianali, apriranno tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 18:00. Non mancheranno inoltre spazi giochi e gonfiabili dedicati ai più piccoli, per un divertimento assicurato per tutta la famiglia.

Il programma dettagliato è stato illustrato questa mattina, in sala giunta di Palazzo comunale, alla presenza di Simone Scardigli Vicesindaco del comune con delega al commercio, Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti, Massimo Scialacqua, responsabile tecnico associazione Certaldo in Fermento e Gianluca D'Alessio, Responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa.

Indiscussa guest star Big Mama, conosciutissima rapper, cantante e cantautrice italiana, a Certaldo il 21 giugno nell’evento Radio Stop. Grande attesa anche per Il Pagante, gruppo musicale pop “comico” milanese, in programma il 27 giugno. Dalle Tribute Band ai grandi successi, ogni sera una sorpresa: dal rock dei Chicago Groovers (18 Giugno) all'omaggio a Lady Gaga con Gaga Tribute Ball (19 Giugno), dalla magia del Circo Nero Italia (20 Giugno) agli indimenticabili anni '80 con Gazebo & Tracy Spencer (22 Giugno), l'omaggio ai Litfiba con i Morgana (25 Giugno), il rock leggendario degli Aerosmith con i Big Ones (26 Giugno), il revival dei Crazy 90 (28 Giugno) e il gran finale con Sugarfree e Studio 3 per un viaggio negli anni 2000 (29 Giugno).

Particolarmente soddisfatto Franco Brogi, Presidente FIEPET Confesercenti, che ha sottolineato l'importanza di questa sesta edizione, per un evento che ha raggiunto una rilevanza significativa per Certaldo e l’intero comprensorio: “La festa attira visitatori da tutta la Toscana grazie a nomi importanti. Un tratto distintivo è l'utilizzo di partite IVA e associazioni locali per street food e somministrazione, e questo genera un buon ritorno economico per Certaldo. La festa, con ingresso gratuito, lo scorso anno ha superato le 40.000 presenze, e il suo punto di forza è una offerta completa di intrattenimento rivolta all’intera famiglia, dai più grandi ai giovani, inclusi giochi per bambini e tantissima musica”.

Sottolinea l'entusiasmo e l'importanza che Confesercenti e FIEPET dedicano a questa splendida manifestazione il vicesindaco del comune di Certaldo con delega al commercio Simone Scardigli: “ringrazio di cuore gli organizzatori, perché la festa è un evento che abbraccia a 360 gradi l'intera comunità, coinvolgendo sia le associazioni, le partite IVA dei rioni, gli stessi singoli cittadini. La zona dove si svolge la festa, pur non essendo centrale, è in forte rinascita mentre “Certaldo in Fermento" dimostra una crescita esponenziale in termini di qualità, pubblico e servizi offerti, che attrae visitatori da tutto l’empolese e oltre”.

Gianluca D'Alessio, Responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa mette in evidenza “l'evoluzione organizzativa di "Certaldo in Fermento", voluta per offrire un evento di qualità sia ai residenti che ai turisti, cruciale per la stagione turistica di Certaldo. La manifestazione integra sagre e attività commerciali locali, con un format di intrattenimento di alto livello, confermando una mission di Confesercenti centrata, senza dimenticare lo sforzo organizzativo per garantire accessibilità, parcheggi e sicurezza in un'area ampia e adatta a tutte le esigenze, inclusi spazi per bambini, cibo, posti a sedere e un palco di rilievo”.

Infine Massimo Scialacqua, dell'Associazione Certaldo in Fermento, ricorda come “questa festa, nata sei anni fa, abbia saputo inglobare artisti nazionali e internazionali, oltre a tribute e cover band. Quest'anno, in particolare, le due domeniche vedranno esibirsi due artisti per serata, come Gazebo e Tracy Spencer, e Studio 3 e Sugarfree. Determinante per il successo della manifestazione la collaborazione con l'amministrazione comunale, le partite IVA e le associazioni, perché l’unione fa la forza e Certaldo in fermento lo sta a dimostrare”.

"Certaldo in Fermento" è un'occasione unica per vivere serate indimenticabili, un percorso gastronomico per veri intenditori: dal fritto dei Rioni al poke, dalla brace alla pizza, dal lampredotto alle focacce artigianali, senza dimenticare i dolci e le specialità di carne.

#CertaldoInFermento #FestaDellaBirra #LiveMusic #StreetFood #Estate2025 #Certaldo Info: 0571 666646 | 334 9520354

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

