La Cipolla di Certaldo torna Presidio Slow Food: soddisfazione della Lega

La Cipolla di Certaldo torna ufficialmente tra i Presidi Slow Food, riaffermandosi come eccellenza agricola e autentico simbolo della tradizione gastronomica toscana. Un riconoscimento che premia la qualità di un prodotto straordinario, destinato a occupare un ruolo di primo piano nella promozione del nostro territorio.

Grande soddisfazione da parte degli ex consiglieri comunali della Lega Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo, che sottolineano come questo importante risultato sia anche il frutto di un lavoro portato avanti negli anni in Consiglio Comunale, attraverso atti e iniziative mirate alla tutela e valorizzazione della Cipolla di Certaldo. È stato proprio quel percorso a gettare le basi per un dialogo costruttivo tra amministrazione, produttori e associazioni di categoria, che oggi si traduce in un successo collettivo.

“Il ritorno del Presidio Slow Food rappresenta non solo un riconoscimento simbolico — dichiarano Baldini e Palazzo —, ma anche una concreta opportunità per rafforzare il legame tra agricoltura, identità locale e promozione turistica. Ci teniamo particolarmente a fare un plauso a Mirko Delle Fave, referente dei produttori del Presidio, che con passione e dedizione sta guidando questo progetto di rilancio e valorizzazione della nostra eccellenza”.

La Lega di Certaldo rinnova dunque l’invito all’amministrazione comunale e agli enti competenti a sostenere con continuità i produttori locali e a investire nella promozione di tutte quelle eccellenze che raccontano la storia e la cultura del nostro territorio.

Fonte: Lega Certaldo