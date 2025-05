Conclusi i lavori al campo sportivo Bianco Bianchi di Montopoli, presto l'inaugurazione

Si sono conclusi i lavori al campo sportivo Bianco Bianchi di Montopoli. Nei giorni scorsi sono stati riconsegnati gli spazi alla Asd Città di Montopoli che li ha in gestione. Si ricorda che i lavori hanno visto la realizzazione di interventi di miglioramento e potenziamento dell’impianto sportivo. Si tratta nello specifico di realizzazione un nuovo campo polivalente per gioco basket-volley oltre relativo impianto di illuminazione per permettere gioco in notturna, del rifacimento del campo da gioco da calcio con realizzazione di impianto di irrigazione con possibilità di controllo da remoto e del rifacimento di tutto il manto in erba, di sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo a risparmio energetico oltre al rifacimento del percorso pedonale che dall'ingresso alla struttura conduce agli spogliatoi e al campino sussidiario, di rinnovamento e adeguamento di tutti gli impianti elettrici dell'intera struttura e sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a led del campino sussidiario. Inoltre il Comune ha terminato i lavori di sostituzione della centrale termica a servizio degli spogliatoi nell'ambito delle attività manutentive del patrimonio comunale con installazione di nuova a risparmio energetico oltre al rifacimento dell'impianto elettrico. Un investimento complessivo di oltre 400mila euro, di cui 329 mila finanziati grazie a un bando della Regione Toscana e 78 mila finanziati direttamente dal Comune.

"Si conclude così – ha detto la sindaca Linda Vanni – un intervento intrapreso dalla precedente amministrazione. Lavori importanti che ci permettono di ampliare l'offerta sportiva e incentivare la pratica dello sport. Ringrazio la Regione Toscana per l’attenzione a questo tema, l’ufficio lavori pubblici del Comune e la nostra responsabile l’architetta Ilaria Bellini. Sport per noi vuol dire salute, benessere, ma anche comunità e stare insieme in modo sano. Restituire questi nuovi e bellissimi spazi ai tanti ragazzi e ragazze che potranno crescere tra questi campi è una grande soddisfazione. Nelle prossime settimane organizzeremo l’inaugurazione che vedrà coinvolta la Regione Toscana. La nostra speranza è che possa diventare un momento di festa per tutta la comunità grazie anche alla presenza di una realtà sportiva vicina a noi che in queste settimane ha fatto sognare molti tifosi".

Un impianto pensato per ospitare più discipline e per essere utilizzato non solo dall’associazione sportiva ma anche dagli studenti e le studentesse della vicina scuola. Un luogo a disposizione anche per eventi e manifestazioni.

"Praticando sport si cresce, si impara a stare insieme, si apprendono le regole e si comincia a fare squadra condividendo una passione – conclude la sindaca – riconsegnare questi spazi vuol dire incidere positivamente sulla qualità della vita di tantissimi giovani del nostro territorio e credo che questo sia la cosa più bella che un’amministrazione può fare".

