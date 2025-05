Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà mercoledì 28 maggio , alle 18 con eventuale prosecuzione dei lavori alle 21, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41. Come di consueto i lavori potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa