Discarica abusiva di rifiuti pericolosi vicino all'ospedale di Pistoia

Circa cinquanta persone tra carabinieri e polizia municipale a Pistoia stanno facendo perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'inchiesta della Dda fiorentina su una discarica abusiva nei pressi di un campo nomadi in via Ciliegiole, a cui sono stati apposti i sigilli. Sono cinque le persone indagate, ritenute a vario titolo responsabili di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.

Si legge in una nota che il provvedimento emesso dalla Dda di Firenze "è relativo all'accertamento di numerose condotte illecite documentate nel corso di una complessa attività investigativa condotta" dalla polizia municipale e dal noe di Firenze tra settembre 2023 e lo stesso mese dell'anno dopo nell'area limitrofa del campo 'ex campo volo' grande più di tre ettari e dove è stata realizzata una discarica abusiva anche di rifiuti pericolosi come amianto, e nella quale, più volte, sarebbe stati appiccati roghi per smaltire "i rifiuti stessi, incuranti della presenza a brevissima distanza" dell'ospedale.

Sarebbero centinaia le tonnellate di scarti conferiti agli indagati da soggetti non identificati per risparmiare sui costi di smaltimento. L'area della discarica, "oggi sottoposta a sequestro per evitare di aggravare la situazione ambientale, nel corso degli anni è stata già oggetto di diverse operazioni di ripristino". Le indagini proseguono per identificare i "produttori iniziali" di rifiuti.