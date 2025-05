Emergenza bollette: mozione Lega Castelfiorentino ed Empoli per uno sportello di assistenza

"L’aumento dei costi energetici rappresenta un grave peso economico per molte famiglie che si trovano ad affrontare una vera e propria emergenza. Proprio per questo a livello nazionale sono stati stanziati 1 miliardo e 600 milioni di euro in bonus sociali, destinati a sostenere i nuclei familiari più in difficoltà. Di questi, 700 mila cittadini vulnerabili potranno ottenere un risparmio fino a 400 euro all’anno sulle bollette".

Così, in una nota, i consiglieri comunali della Lega Susi Giglioli e Angelo Fiore, di Castelfiorentino, ed Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, di Empoli.

"Si tratta di un’opportunità da non perdere: fino al 30 giugno le categorie vulnerabili potranno presentare richiesta per accedere al mercato a tutele graduali, il quale garantisce la tariffa più bassa disponibile: solo 0,20 €/kWh".

Tutte le informazioni saranno disponibili presso i gazebo informativi della Lega: sabato 24 maggio a Castelfiorentino e mercoledì 28 maggio a Certaldo.

"Un impegno per i cittadini che condivideremo tra il gruppo consiliare Lega nel Comune di Castelfiorentino ed il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli nella Città di Empoli. Presenteremo infatti a Castelfiorentino ed Empoli una mozione per richiedere l’apertura di uno sportello dedicato all’assistenza per le pratiche relative ai bonus energia. Un servizio già attivo in molte amministrazioni di centrodestra come Pisa, Massa e Lucca" concludono i consiglieri comunali.

Chi rientra nelle categorie vulnerabili •Persone con più di 75 anni, indipendentemente dal reddito •Famiglie in condizioni economiche svantaggiate (es. beneficiari di bonus sociali) •Persone con gravi patologie che richiedono l’uso di apparecchiature medico-terapeutiche elettriche •Cittadini ospitati in strutture abitative temporanee a seguito di calamità •Persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92

Notizie correlate