Empoli che Legge, ospite l'autore Lanfranco Rosso

Nuovo appuntamento con la rassegna di presentazioni di libri “Empoli che Legge”, venerdì 30 maggio 2025, alle 17.30, negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36). Ospite l’autore Lanfranco Rosso che presenterà il libro La scuola agli studenti, storia della scuola secondaria negli anni settanta, Armando editore, 2024. Dialogherà con lo scrittore, Giordano Lovascio, ricercatore storico e insegnante di storia e filosofia.

L’iniziativa è promossa dalla biblioteca ‘Fucini’ in collaborazione con ADI-SD Associazione degli Italianisti – Sezione didattica. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Il volume affronta le vicende della scuola secondaria italiana nei convulsi anni Settanta. L’autore ricostruisce la storia di quel soggetto “dimenticato” che fu il movimento degli studenti medi, illustrandone radici, geografie, tempi e tratti politico- culturali. La scuola, al pari della fabbrica, fu uno spazio fondamentale di quel conflitto che, esploso con il Sessantotto, attraversò il decennio successivo fino alle porte degli anni Ottanta. Quale fu l’impatto della contestazione sull’istituzione scolastica italiana? Quale il ruolo della scuola nella politicizzazione giovanile? Per rispondere, il libro si avvale di un gioco di specchi tra fonti dei movimenti e fonti istituzionali, portando alla luce la complessa dialettica tra contestatori e contestati, nella convinzione che non sia possibile ricostruire la storia della scuola del decennio, quindi la scuola di oggi, senza considerare i movimenti studenteschi in quanto attori del mutamento. Le aule sono inoltre un punto di osservazione privilegiato sul mondo giovanile e sulle più generali vicende che attraversano il paese, dalla violenza politica alla crisi economica, da piazza Fontana al sequestro Moro. Questo lavoro parla degli anni Settanta italiani visti dai banchi di scuola.

L’AUTORE - Lanfranco Rosso è dottore e ricercatore in storia contemporanea all’Università di Urbino e lavora come insegnante specializzato sul sostegno nelle scuole secondarie fiorentine. Svolge attività di ricerca interessandosi principalmente di storia della scuola e di movimenti sociali nell’Italia Repubblicana.

DALLA ‘FUCINI’ a PALAZZO LEGGENDA – Nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini, ecco che cosa bolle in pentola: mercoledì 28 maggio, alle 17, ‘Gnam-burger a merenda’. Protagonisti i vostri sensi per un laboratorio divertente e appetitoso, dove si potranno creare panini ripieni, colorati e fantasiosi ma solo per gli occhi. Con materiali creativi e tanta immaginazione, ecco serviti deliziosi burger con decorazioni da far venire l’acquolina in bocca. Un’esperienza gustosa e divertente, perfetta per stimolare la creatività. L’attività è rivolta alle bambine e bambini dai 2 agli 8 anni. Prenotazione consigliata.

Giovedì 29 maggio, alle 15.30 e alle 17 tornano i Gruppi di lettura a Palazzo con Gli Scompaginati (11+) e Spazio alle Tue Idee e alle Tue Parole! (14+). Per chi ama immergersi nelle storie, scoprire nuovi mondi e condividere idee, il Gruppo di Lettura è lo spazio perfetto. Tra pagine e chiacchiere, verranno esplorati libri avvincenti, le emozioni si faranno sentire e il confronto sarà appassionato. Un’occasione per leggere, riflettere e fare nuove amicizie in un ambiente accogliente e stimolante. Non servono preparazione o conoscenze particolari, solo curiosità e voglia di partecipare.

Venerdì 30 maggio, alle 17, vi aspetta ‘Una torre di storie’. Come vivere un’ora di pura magia nella bellezza di Palazzo Leggenda. Il bibliotecario leggerà albi illustrati che porteranno i partecipanti in viaggi emozionanti, tra creature fantastiche e luoghi misteriosi. Un’occasione per ascoltare storie che faranno brillare proprio tutti! Letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni

E si arriva a sabato 31 maggio, alle 10.30 con ‘Nuvolette…Ci vuole Pazienza!’. Andrea Pazienza è stato uno dei più grandi fumettisti della storia della nona arte. A Palazzo Leggenda si festeggerà il suo compleanno, verranno realizzati fumetti dai suoi strambi personaggi, tratti dalle sue favole, tra colori, balloon e vignette. Attività per bambine e bambini da 6 a 11 anni. Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30 ecco i ‘Baby m-Assaggi di Lettura’: Giallo, rosso o blu, decidi tu! Viola, arancione o nero, dico davvero! Un tripudio di colori a Palazzo Leggenda, risate e ruggiti con i vostri colori preferiti. Letture per bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa