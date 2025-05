Scuole gratuite di Estetica e Acconciatura: arrivano gli Open Day a Prato e Pescia

Sono in programma, nei mesi di maggio e giugno, gli Open Day dedicati a BeautySmart 5 e Diva5, le scuole triennali IeFP di Operatori del Benessere, rispettivamente di Estetica e Acconciatura. Entrambi i percorsi rientrano nell’offerta ministeriale e sono completamente gratuiti.

Le date da segnare in calendario sono:

- giovedì 29 maggio e mercoledì 25 giugno dalle 14 alle 17 per la scuola di Estetica a Prato

- lunedì 26 maggio e martedì 10 giugno dalle 14 alle 17 per la scuola di Acconciatura a Pescia

La Regione Toscana ha confermato e finanziato anche per il triennio 25-28 queste due preziose opportunità formative, per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti al momento dell’iscrizione), di scegliere una formazione alternativa, professionale, pratica, più breve dell’offerta superiore tradizionale e con forte spinta all’ingresso nel mondo del lavoro grazie, anche, alla qualifica professionale 3EQF e alle 800 ore di stage in aziende del settore e del territorio.

Nel dettaglio: possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In pratica, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso “tradizionale”, infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.

I corsi sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Scuola di Estetica

Per prenotare la propria presenza agli openday di BeautySmart5 è possibile contattare la referente Martina Nesi chiamando lo 0574.966555 o scrivendo a nesi@formatica.it, oppure compilare il form a questo link https://www.istruzionetriennale.it/corsi/beautysmart5/

Scuola di Acconciatura

Per prenotare la propria presenza agli openday di Diva5 è possibile contattare la referente Federica Innocenti chiamando il 351.3995125 o scrivendo a innocenti@formatica.it, oppure compilare il form a questo link https://www.istruzionetriennale.it/corsi/diva5/

L’offerta di Formatica “nelle vicinanze” (Firenze)

Per chi fosse interessato a questo tipo di scuola ma su territorio fiorentino, Formatica scarl eroga anche qui un corso triennale di Acconciatura, OSSA5 e uno di Grafica e Ipermedia, Figo6, giunto alla sesta edizione. Tutti gli openday previsti su www.istruzionetriennale.it

Formatica Scarl di via Gozzini 15 a Ospedaletto di Pisa, tel. 050580187, istruzionetriennale@formatica.it. Riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it.