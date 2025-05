Festa per i 120 anni della Lucchese 1905

Nonostante il periodo sportivamente difficile, la città di Lucca si prepara a celebrare i 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905, rendendo omaggio alla gloriosa storia del club rossonero.

Domenica 25 maggio, alle ore 11, si terrà la tradizionale cerimonia commemorativa sotto la targa dedicata alla nascita della Lucchese, situata dietro il coro della chiesa di San Michele. Subito dopo sarà inaugurata una mostra itinerante composta da 15 pannelli fotografici curati da Foto Alcide, che ripercorreranno la storia della squadra attraverso immagini significative e i volti che ne hanno segnato il cammino.

Il percorso espositivo si snoderà nel centro storico cittadino, creando un vero e proprio itinerario rossonero. I pannelli saranno suddivisi in: uno dedicato alla fondazione del club, uno per ciascun decennio, e due focus speciali su tifoseria e statistiche dei calciatori più rappresentativi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con Lucca United, storico gruppo di tifosi che sostiene con passione la squadra. Per tutto il mese di giugno, la città ospiterà anche conferenze a tema organizzate in vari locali, dedicate alla storia della Lucchese dagli anni ’70 ad oggi.

Le scuole cittadine saranno coinvolte in progetti didattici dedicati, mentre il museo rossonero sotto la curva ovest dello stadio Porta Elisa offrirà visite e attività per approfondire la storia del club.

L’amministrazione comunale ha voluto anche ricordare con orgoglio la stagione appena conclusa (2024-2025), definendola “drammatica e intensa”. In un anno segnato da difficoltà, squadra, staff e collaboratori hanno onorato la maglia con dedizione e passione, mantenendo viva la speranza in un futuro all’altezza della storia della Lucchese. Per questo motivo, il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno consegnato un riconoscimento ufficiale al gruppo squadra a nome di tutta la comunità, durante una cerimonia a Palazzo Orsetti.

Notizie correlate