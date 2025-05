Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa commemora la strage di Capaci

Oggi, a trentatré anni dalla strage di Capaci, Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa si unisce al cordoglio dell’intera Nazione per commemorare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, barbaramente assassinati per mano mafiosa il 23 maggio 1992.

"La memoria di quel tragico pomeriggio - si legge in una nota - non è solo un dovere civile, ma un fondamento irrinunciabile per ogni autentico impegno politico fondato sul rispetto della legge, della giustizia e della libertà. Falcone rappresenta ancora oggi il simbolo più alto della lotta dello Stato contro le mafie, un esempio di coraggio, rigore e amore per l’Italia che deve continuare a ispirare le nuove generazioni e chiunque ricopra ruoli di responsabilità pubblica.

In un tempo in cui le mafie continuano a mutare volto, insinuandosi nei gangli dell’economia e nei territori con nuove forme di controllo e corruzione, è indispensabile che la politica, a tutti i livelli, riaffermi con forza il principio di legalità e sostenga ogni azione tesa a contrastare la criminalità organizzata.

Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa rinnova dunque il proprio impegno a fianco delle forze dell’ordine, della magistratura e di tutti coloro che ogni giorno, spesso in silenzio e tra mille difficoltà, difendono la sicurezza e la giustizia nel nostro Paese. Il ricordo di Falcone e di tutte le vittime di mafia sia per noi guida e responsabilità, memoria viva e monito costante.

Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini (Giovanni Falcone)".

Fonte: Ufficio Stampa

