Frazioni al centro, tappa a Villanuova: allo studio un autovelox per via Piovola e un fontanello

Sala gremita anche per l'appuntamento di ieri, giovedì 22 maggio, di Frazioni al Centro, il giro delle frazioni del sindaco Alessio Mantellassi e della giunta comunale. La tappa è stata al seggio elettorale di Villanuova, frazione a Est di Empoli, a fianco della Farmacia comunale, inaugurata da un anno e già molto frequentata. E proprio i locali rimasti liberi sono stati oggetto della proposta dell'amministrazione di una riqualificazione ponderata, tramite l'apertura dell'Urp diffuso con anche l'inserimento di servizi solitamente legati all'Anagrafe e alla Biblioteca comunale. Ma andiamo con ordine.

Dopo l'introduzione legata alla spiegazione del Piano Frazioni e Quartieri, visionabile sul sito del Comune di Empoli (Qui), e al piano di investimenti su manutenzioni, personale e obiettivi di mandato, il sindaco è entrato nel vivo delle proposte. Negli impegni del programma di mandato erano presenti i seguenti temi:

- Realizzare la pista ciclabile da Empoli fino a Villanuova, lungo via Piovola, è una priorità - nel Piano triennale delle Opere pubbliche è prevista per il 2026. La progettazione sarà interna al Comune, nel 2026 verranno stanziati i soldi (previsti circa 500mila euro), la realizzazione è prevista nel 2027.

- Aprire ambulatori negli spazi della ex scuola elementare adiacenti la nuova farmacia - l'intenzione è quella di fare un bando per raccogliere la proposta di soggetti privati e terzo settore che vogliono aprire un servizio socio sanitario

- Aprire qui un punto prestito della biblioteca e punto distaccato dell’URP - Il lavoro è già cominciato dai primi giorni dell'amministrazione, con l'assunzione di due nuovi dipendenti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico si provvederà all'avvio del servizio nel 2025

Ecco invece gli altri punti sul Piano Frazioni e Quartieri

- Sistemazione parco tra via Piovola e via Montale, giochini da aggiustare - Programmato per il 2025-2026 (200mila euro sui giochi)

- Installazione tribuna campo sportivo a breve - Finanziata nel 2024, in corso nel 2025

- Asfaltatura strada per San Frediano (via San Donato in Poggio) - Programmato per il 2025, ci sono dei punti specifici da ripristinare. L’intervento è già predisposto, la partenza è preventivata per l'estate

- Rastrelliere bici vicino il circolo Arci - Programmato per il 2025

- Marciapiedi da completare verso la Farmacia comunale (via Sottopoggio per San Donato) - Programmato per il 2026 dal centro verso la Farmacia

- Zona 30 con rifacimento bitumatura marciapiedi centro abitato - Programmato per il 2027 nei nuclei abitati sono previste per andare più piano

- Rifacimento segnaletica orizzontale con avanzamento marciapiedi e illuminazione al rallentamento all’altezza del Ritrovino - Programmato per il 2025, con cartelli luminosi e segnaletica obbligherebbe ai veicoli che escono dall'abitato di rallentare

- Conclusione asfaltatura ultimo tratto via Piovola - Programmato per il 2026

- Opere ordinarie e straordinarie di manutenzione del cimitero e rivedere approvvigionamento disponibilità acqua - Programmato per il 2027

Annunciato anche per Villanuova un fontanello di acqua buona e pulita, come di consueto in cofinanziamento con Acque Spa. L'intervento è previsto per il 2026.

LE DOMANDE DAI RESIDENTI - Dal pubblico tante riflessioni su temi concreti. Uno di questi riguarda la sicurezza stradale, principalmente per via Piovola. Su questo il sindaco ha spiegato come la pista ciclabile possa permettere un'uscita di casa sicura per i residenti che vi vivono di fronte e ha preannunciato la richiesta, già inoltrata alle forze competenti, per un autovelox da posizionare proprio nel tratto più trafficato. Sempre sul tema traffico, l'apertura del parcheggio della SeSa, che ha avuto dei rallentamenti per degli allacci mancanti da parte di Enel. Con la risoluzione per l'illuminazione di questi stalli, nei prossimi mesi si potrà provvedere all'apertura. Si è parlato anche delle rotture dei tubi della rete idrica e della piaga degli abbandoni di rifiuti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate