Furto nella notte a uno studio medico di Firenze: è la quarta volta in quasi sei mesi

Nuovo furto nella notte ai danni di uno studio medico a Firenze, già bersaglio di altri tre episodi simili nel corso dell’anno. Il colpo è avvenuto all’angolo tra via Benedetto Marcello e via Ponte alle Mosse. L’entità del danno economico è ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 8:30, quando le segretarie dell’ambulatorio hanno trovato segni evidenti dell’effrazione e hanno contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti una volante della polizia e gli agenti della scientifica.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti nei locali dopo aver forzato due finestre, per poi rovistare negli armadi alla ricerca di denaro. La polizia scientifica ha lavorato per tutta la mattinata alla ricerca di tracce utili e sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza.

A causa del furto, i pazienti in attesa delle visite con i quattro medici presenti nella struttura hanno trovato la porta chiusa con un cartello che spiegava: "Al momento lo studio è chiuso causa furto. Sono in corso i rilievi della scientifica. Grazie per la collaborazione."

Lo studio era già stato preso di mira in febbraio e in altre due occasioni nel corso del 2024. In uno dei precedenti furti, i malviventi avevano anche svuotato il frigorifero dello studio, lasciando aperta la porta e compromettendo così la conservazione di alcuni farmaci.

