I: Katia Belvedere è la nuova direttrice generale dell’Aoup

Katia Belvedere, calabrese, 55 anni, dal 19 maggio scorso è la nuova direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Subentra a Silvia Briani, che ha diretto l’Aoup dal gennaio 2019 al 18 maggio scorso.

Laureata in giurisprudenza, abilitata alla professione di avvocato - con studi alla Luiss di Roma e master in management per la Regione alla Bocconi di Milano e per la direzione generale delle aziende sanitarie alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - proviene dall’Ispro-Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, che ha diretto dal 2 maggio 2022.

Nei due anni precedenti era stata direttrice amministrativa della Ftgm-Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e prima ancora, dal 2007, dirigente in Regione Toscana all’assessorato alla sanità e al sociale.

Negli anni si è occupata di organizzazione dei servizi sanitari, formazione, ricerca in sanità e sperimentazione clinica, politiche del personale, consulenza giuridica, relazioni internazionali in sanità, coordinamento delle attività di produzione legislativa, regolamentare e amministrativa, governo clinico.

Oggi in Ospedale la presentazione ufficiale con il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Mentre ringraziamo la dottoressa Silvia Briani per il grande lavoro svolto in un periodo difficile, reso ancora più impegnativo dall’emergenza pandemica – dichiara il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi - diamo il benvenuto al nuovo direttore generale di Aoup, l’avvocato Katia Belvedere. L’imminente completamento dell’Ospedale Nuovo S.Chiara in Cisanello consentirà di avviare una nuova progettualità che metta Aoup in grado di affrontare le grandi sfide che ci attendono. Si tratta di definire le attività e l’organizzazione del Nuovo Ospedale, inserendole in una nuova programmazione di area vasta, tesa a rafforzare le interazioni con l’Azienda Usl Toscana nord-ovest, a stabilire i corretti rapporti fra assistenza territoriale e attività di terzo livello e ad avviare una interazione sempre più stretta con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, anche in vista dell’auspicabile realizzazione di un IRCCS con competenze nell’area cardio-toracica.

La figura dell’avvocato Katia Belvedere presenta tutte le qualità necessarie per governare con successo questa sfida e gode della nostra piena fiducia. Siamo certi che sapremo valorizzare le potenzialità uniche presenti a Pisa e in tutta l’Area vasta nord-ovest per sviluppare un polo scientifico, didattico e assistenziale di rilevanza nazionale, e confidiamo nella piena integrazione di tutte le componenti che contribuiscono alle attività dell’Azienda, personale ospedaliero e personale universitario, personale medico e personale non medico, in uno spirito di collaborazione fattiva e trasparente".

“Con il completamento del nuovo ospedale, su cui anche come Regione abbiamo investito risorse importanti, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa dovrà affrontare una nuova e grande sfida – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Cisanello, che è già una struttura di eccellenza e di riferimento nel panorama nazionale - un’Azienda integrata con l’Università in un connubio vincente fra assistenza, ricerca e didattica che ne fanno da sempre il tratto caratteristico e la forza - lo diventerà ancora di più e Katia Belvedere ha l’esperienza e la preparazione che si richiedono a chi dovrà governare i prossimi anni, forte dei suoi studi in legge ma anche in management e organizzazione sanitaria, con pregresse esperienze di direzione generale e amministrativa in enti del SSR, nonché di direzione di diversi settori regionali. Una risorsa interna cresciuta in Toscana, su cui fare affidamento”.

“Per me è innanzitutto un onore e motivo di grande soddisfazione questo incarico e quindi ringrazio il presidente Giani e il rettore Zucchi per la fiducia accordatami – dichiara la direttrice generale Katia Belvedere -. Sono consapevole della sfida che mi attende e sono convinta che dovrò mettere a frutto la mia esperienza maturata in questi anni ma sono certa che, con l’aiuto di tutti i professionisti che lavorano in Aoup, sapremo affrontare con determinazione e fiducia tutte le nuove sfide che attendono la nostra Azienda. La Toscana da sempre è una delle regioni che rivendica con forza l’importanza di una sanità pubblica, in cui i principi dell’equità e dell’universalità nell’accesso alle cure non sono mai venuti meno, insieme all’efficienza nelle performance. Questa Azienda è da sempre fiore all’occhiello in Toscana per tantissime linee di eccellenza e con la costruzione del nuovo ospedale e tutta la tecnologia che sarà disponibile all’interno, sarà ancora più attrattiva di adesso. Per questo sono convinta che tutti insieme, in uno spirito di rinnovata collaborazione fra i professionisti che animano l’Azienda e tutti gli enti e le istituzioni di questa città, potremo fare un ottimo lavoro di squadra non perdendo mai di vista la mission di questo grande ospedale, che è di garantire le cure migliori al paziente, che rimane sempre al centro del processo di cura e di attenzione”.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria pisana - Ufficio Stampa

