Incidente agricolo nelle campagne di Montespertoli, muore 85enne

Tragedia nelle campagne di Montespertoli questa mattina dove un uomo di 85 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente agricolo. Secondo quanto emerso nelle fasi di soccorso, l'uomo per cause da accertare è rimasto sotto un utensile agricolo collegato al trattore per la lavorazione della terra. Sul posto, sulla Strada provinciale 125 lungo via di Lungagnana, sono intervenuti intorno alle 11.30 i mezzi di soccorso inviati dal 118, i vigili del fuoco di Castelfiorentino e i carabinieri. Inviato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare, il medico ne ha constatato il decesso.

Nelle prime fasi alla ricezione della chiamata di soccorso, effettuata dalla moglie, non avendo ben chiaro il luogo dell'intervento come spiegato dai vigili del fuoco oltre a Castelfiorentino è intervenuto anche il distaccamento di Empoli, nel comune di Lastra a Signa confinante a Montespertoli, nell'altro appezzamento di terreno. Due le squadre inviate, per coprire entrambi i versanti ed individuare il luogo in cui sono giunti anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl. Da quanto appreso l'uomo, nell'ambito di un'impresa individuale, stava lavorando con il trattore collegato ad una trincia. Fermatosi per controllare il funzionamento del macchinario per tagliare l'erba, quest'ultimo dalla posizione di sollevamento sarebbe precipitato, travolgendo l'85enne.

