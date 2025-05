Interventi di manutenzione sulle strade di Capraia e Limite

Proseguono i lavori di manutenzione e di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti della viabilità comunale di Capraia e Limite.

Il prossimo intervento, dopo piazza G. Marconi e il tratto di via G. Polverosi, interesserà il lato d’ingresso di piazza V. Veneto e i lavori, di rifacimento della pavimentazione stradale, inizieranno lunedì 26 maggio.

Segnaletica dedicata sarà posizionata sul posto.

L’importo complessivo dei lavori è di euro 139.972,47, eseguiti dalla ditta Scaviter S.r.l., con affidamento dell’incarico con determina n° 509 del 31 dicembre 2024.

Dopo i lavori in piazza V. Veneto gli interventi proseguiranno nelle altre vie interessate dalla manutenzione: via A. Grandi e via Palazzaccio.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa