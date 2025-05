Luminaria e concerto: a Empoli divieto di somministrazione e vendita di bevande in vetro e lattine

Tutto pronto per l'inaugurazione di Luminaria, il primo festival della luce a Empoli dove verranno accesi i palazzi del centro e saranno illuminate le installazioni sparse per la città.

A dare il via a questa manifestazione, organizzata dall’Associazione per il Centro Storico di Empoli, ci sarà il concerto gratuito di Ivana Spagna sabato 24 maggio nella cornice di Piazza Farinata degli Uberti.

Il concerto avrà inizio alle 21.30 con proseguimento fino alle 23.30. Per l'evento è stata emessa l'ordinanza n. 218 per la quale si fa divieto assoluto dalle 20 del 24 maggio fino alle 1 del 25 maggio di introdurre, vendere e consumare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine. Il divieto, esteso ai frequentatori dell'area e ai titolari di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività di commercio, si estende all'area di piazza Farinata degli Uberti e nelle vicinanze: Piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Salvagnoli, Piazza Guido Guerra, Via Dogali, Piazza Gramsci, Via Bardini, Via Fratelli Rosselli, Via Jacopo Carrucci, Via Curtatone e Montanara, Via Roma, Piazza Don Minzoni e in tutte le vie e piazze del centro storico, ZTL e area pedonale.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica. È fatto divieto a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Si fa divieto anche di detenzione e utilizzo di bombolette spray e dispositivi contenenti principi urticanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a

150 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa