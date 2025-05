'Maggio nei Musei', ultimi posti disponibili per due strutture

Ultimi posti disponibili per la rassegna “Musei di maggio”. Il prossimo fine settimana sono in programma due appuntamenti da non perdere. Il primo, domani sabato 24 maggio 2025, alle 16.30, protagonista il Museo del Vetro (via Ridolfi, 70): ‘Tra luce e memoria: sulle tracce delle vetrerie empolesi’, una passeggiata al suo interno per ricostruire il volto di Empoli e il suo territorio, un dialogo sulla finestra del passato alla riscoperta dei luoghi del lavoro che hanno contribuito a costruire la storia cittadina e la memoria collettiva. L’iniziativa è rivolta agli adulti, è gratuita, ha la durata di 1 ora ed è obbligatoria la prenotazione da effettuare contattando il numero telefonico 0571 757067, oppure inviando una email all’indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it

L’altra giornata è in programma domenica 25 maggio 2025, stesso orario, 16.30: al Museo della Collegiata (piazzetta della Propositura), andrà in scena l’ultimo appuntamento dell’iniziativa ‘Famiglie al Museo’ che da marzo ha condotto decine di famiglie alla scoperta dei nostri musei.

‘Gli ingredienti dell’arte’ accompagneranno i partecipanti tra gli affreschi del nostro museo, esploreremo le materie prime necessarie per la realizzazione di un affresco e come combinare questi ingredienti per ottenere una malta ideale, capace di garantire la durata e la vivacità dei colori nel tempo. L’attività è rivolta a bambine e bambini da 6 a 11 anni, durata 1 ora e mezzo, costo 15 euro per ogni famiglia. L’iniziativa è su prenotazione obbligatoria, contattando il numero telefonico 0571 757067, o tramite email all’indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa