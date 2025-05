Arriva la maratona di lettura all’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino

Tanta “Voglia di leggere” per alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino. Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio è in programma una vera e propria “Maratona di lettura”, alternando incontri con gli autori alle letture animate e ai laboratori, con materiali e installazioni che potranno dar vita a una sorta di “Museo immaginario” dove il protagonista è il libro, in grado di far riflettere, pensare, suscitare emozioni

“Perdersi nei dettagli” è il titolo di questa decima edizione dell’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo con il patrocinio del Comune in collaborazione con numerose associazioni del territorio, che si propone di educare le nuove generazioni, sempre più attirate dalla tecnologia e dalle sue scorciatoie, ad apprezzare la lettura di testi, “opere uniche” che il Consiglio Comunale dei Ragazzi porteranno nelle scuole in modo che possano essere esposte, e altre opere che possano far viaggiare i loro pensieri, la loro immaginazione.

Avvio lunedì 26 maggio nell’auditorium dell’Enriques, quando gli alunni della scuola primaria incontreranno Iva Bezinovic – Haydon autrice del libro “Mia nonna non sa chi sono”, mentre nel pomeriggio in biblioteca i docenti potranno intrattenersi con Lori Vanni e Sancra Vivaldi, autrici del libro “L’imbarazzo del cuore”, primo atto di un percorso impegnativo, empatico e gratificante sull’affettività e la sessualità sperimentati a scuola (coordina Laura Rimi).

A seguire, martedì 27 (Ridotto del Teatro del Popolo) ”I Care. A me importa”. L’esperienza della scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani. Una lettura animata dell’albo illustrato “Il maestro” di Fabrizio Silei, curata e interpretata dai ragazzi e dalle ragazze della Compagnia teatrale Passi di Luce. Letture affidate al Gruppo Lettori Bibliocoop - sezione soci Castelfiorentino, con il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi del CCR.

Sempre al Ridotto mercoledì 28 incontro con Cristina Bartoli, autrice del libro “Nuvole di pane”; in contemporanea, presso ciascuna scuola, “Cosa c’è nella tua valigia?”, Letture animate con il coinvolgimento e la partecipazione del Gruppo Lettori Bibliocoop-sezione soci Castelfiorentino.

Mostre e installazioni saranno poi realizzate dagli alunni del Comprensivo fino al termine dell’anno scolastico

“La Maratona di Lettura – osserva il dirigente dell’Istituto Comprensivo, Salvatore Picerno - celebra quest'anno un traguardo importante: la decima edizione di un'iniziativa ormai consolidata, nata per promuovere il piacere della lettura tra i più giovani. L’evento si svolgerà nell’arco di tre giornate, ciascuna dedicata a un diverso ordine scolastico: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Un'occasione speciale in cui bambini e ragazzi potranno avvicinarsi ai libri attraverso assaggi di letture di qualità, laboratori creativi e attività pensate per alimentare curiosità, immaginazione e amore per le storie. Attraverso una proposta variegata e coinvolgente, la Maratona di Lettura si conferma come uno strumento efficace per sostenere tutte quelle iniziative che mettono al centro il valore della lettura come piacere personale e mezzo di crescita. Un appuntamento atteso, che unisce scuola, cultura e comunità in nome dei libri”.

“Come Amministrazione – sottolinea l’Assessore alla Scuola, Marta Longaresi - siamo fortemente orgogliosi di "ospitare" la Maratona di lettura. Un evento ricco e stimolante per i giovani studenti della nostra comunità. Da sempre credo fortemente nel valore della lettura ad alta voce, come strumento potentissimo per tutte le scuole di ordine e grado, non solo per la parte didattica ma soprattutto per la possibilità delle competenze emotive che si sviluppano leggendo INSIEME”.

"Leggimi subito, leggimi forte

Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene

Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima

Leggimi in prosa, leggimi prima" (Bruno Tognolini)

Hanno collaborato a questa decima edizione della “Maratona di lettura” il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), la Biblioteca Comunale Vallesiana, il gruppo lettori Bibliocoop - sezione soci Castelfiorentino, la Compagnia Teatrale Passi di Luce, il Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, la Compagnia Teatrale Spiattori – Associazione Teatro Castello

PROGRAMMA

INCONTRI

Lunedì 26 maggio 2025, Auditorium ISISS F. Enriques

QUADRI D’AUTORE. Mia nonna non sa chi sono

Incontro con IVA BEZINOVIĆ – HAYDON autrice del libro Mia nonna non sa chi sono (Storie Cucite, 2024). Destinatari:

classi TERZE E QUARTE. Orario: I turno: 8:40 – 9:40; II turno: 10:00 – 11:00

Scuola Primaria

Martedì 27 maggio 2025, Ridotto del Teatro del Popolo

VIAGGI. A-R andata e ritorno. Percorsi di memoria

I CARE. A ME IMPORTA. L’esperienza della scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani

Lettura animata dell’albo illustrato di Fabrizio Silei, Il maestro (Orecchio Acerbo, 2017) curata e interpretata dai ragazzi e dalle ragazze della Compagnia teatrale Passi di Luce. Letture affidate al Gruppo Lettori Bibliocoop - sezione soci

Castelfiorentino, con il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi del CCR. Destinatari: i ragazzi del CCR e le loro classi. Nel dettaglio: 5A, 5B Di Vittorio, 5A Roosevelt, 5A, 5B, 5C Tilli; 1A, 1C, 1F Bacci-Ridolfi (9 classi). Orario: I turno: 9:00 –10:00; II turno: 10:30 – 11:30

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Mercoledì 28 maggio 2025, Ridotto del Teatro del Popolo

QUADRI D’AUTORE. Nuvole di pane

Incontro con CRISTINA BARTOLI autrice del libro Nuvole di pane (Storie Cucite, 2023). Destinatari: classi PRIME. Orario: I turno: 9:00 – 10:00; II turno: 10:30 – 11:30

Scuola Primaria

LETTURE, ANIMAZIONE… LABORATORI

Mercoledì 28 maggio 2025, presso ciascuna scuola

COSA C’È NELLA TUA VALIGIA?

Che sorpresa! Sono in viaggio valigie piene di sogni, desideri e tanta fantasia. Letture animate con il coinvolgimento e la

partecipazione del Gruppo Lettori Bibliocoop-sezione soci Castelfiorentino. Destinatari: bambini e bambine della Scuola

dell’Infanzia. Orario: 10:30 - 12:00

Scuola dell’Infanzia

IN MOSTRA

IL NOSTRO MUSEO IMMAGINARIO

Installazione curata dai ragazzi/e del CCR che raccoglie gli elaborati di tutte le classi delle scuole del nostro Istituto. Mostra itinerante dal 26 maggio al termine dell’a.s.

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

L’ALBERO DEI DESIDERI. Installazione

UNA VALIGIA PIENA DI… Alberi addobbati con messaggi, disegni e nastri colorati nel giardino della scuola. Realizzazione de Il Nostro Albero dei Desideri. Destinatari: bambini e bambine della Scuola dell’Infanzia.

Scuola dell’Infanzia

INCONTRI RIVOLTI AI DOCENTI

Lunedì 26 maggio 2025, Biblioteca Comunale Vallesiana, orario 17:00-18:30

L’IMBARAZZO DEL CUORE. Incontro con le autrici LORI VANNI e SANDRA VIVALDI

Presentazione del libro di LORI VANNI e SANDRA VIVALDI, L’imbarazzo del cuore. Primo atto di un percorso impegnativo, empatico e gratificante sull’affettività e sessualità , Campano Edizioni, 2024. Documentazione di percorsi sull’affettività e la sessualità sperimentati a scuola. Coordina l’incontro Laura Rimi, docente dell’IC Statale di Castelfiorentino, componente della Commissione regionale Pari Opportunità.

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

MATERIALI E BIBLIOGRAFIE

CONSIGLI DI LETTURA

Bibliografie curate dalla Biblioteca Comunale Vallesiana e messe a disposizione.

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

STAGIONI. FOTO DI IERI E DI OGGI

Uno scatto che unisce il passato e il presente. Protagonisti gli anziani della Rsa “Pablo Neruda” di Castelfiorentino. Foto

del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, presentate in occasione della mostra “Stagioni” (Castelfiorentino, 22 – 30 gennaio

2022) e interpretate dalle voci della Compagnia Teatrale Spiattori – Associazione Teatro Castello. Materiali di Voglia di

Leggere. VIII Maratona di lettura riproposti per l’occasione.

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

LETTURE CON UN CLICK. Di voce in voce

Video letture a catalogo. Materiali di Voglia di Leggere. IX Maratona di lettura riproposti per l’occasione.

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado

LIBERI DI LEGGERE. INVITO

15 minuti da dedicare ogni giorno alla libera lettura

Lasciare leggere e leggere a propria volta. Promuovere la lettura quotidiana come routine a scuola. Ogni giorno 15 minuti,

con libri a disposizione delle classi. Anche in questa edizione vi invitiamo a sperimentare e documentare “posizioni per

leggere”. Spazio alla libera fantasia.

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Fonte: Ufficio stampa

