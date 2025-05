Moda, Istituto Checchi in festa: premiata l'alunna Linda Conti

A distanza di tre anni dall’ultima edizione dell’evento, che vide la premiazione delle studentesse Soukaina Lamtakhame e Besjana Gjoca arriva oggi un'altra bellissima notizia per l’Istituto Arturo Checchi di Fucecchio.

Premiata con una borsa di studio anche l’alunna Conti Linda della classe quinta per il “Concorso V Edizione Nazionale 2024-25 Urbania per la moda”.

Il concorso a cui hanno partecipato alunni della 4C e della 5C moda è stato curato dalla prof.ssa Mariantonietta Belardo, insegnante di progettazione che da diversi anni lavora nella scuola promuovendo la creatività dei giovani attraverso gare di ogni livello e dalla preziosa collaborazione delle docenti di compresenza Lisa D’Alberto e Gianna Iannelli, prevedeva la progettazione grafica di una capsule collection ispirata al mondo della musica. “Da sempre le generazioni si sono raccontate attraverso la musica e da sempre la musica ha raccontato il mondo dei giovani”.

Una collezione quella dell’allieva realizzata ascoltando il brano dell’artista più amata e nella quale sono stati rielaborati elementi del brano “Blank Space” di Taylor Swift del 2014 rappresentando graficamente l'idea di una ragazza amante del lusso e della raffinatezza ma con un tocco di mistero. Un sogno a occhi aperti che oggi si è avverato per la nostra alunna che ha dimostrato di possedere appieno le competenze richieste apportando ai suoi lavori elementi un’aura di freschezza e creatività progettuale.

La cerimonia di premiazione in grande stile si terrà il giorno 7 Giugno ad Urbania dove verrà resa pubblica la classifica in occasione della sfilata e dove saranno presenti oltre alla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Urbania Antonella Accili (che si è spesa in prima persona per l’organizzazione dell’evento) anche diverse personalità del mondo della moda fra cui lo stilista Angelo Cruciani e l’Accademia Naba di Milano.

La giuria ha avuto non poca difficoltà a scegliere tra gli elaborati quelli che sarebbero stati i futuri premiati e anche quest’anno una delle nostre allieve del settore moda ha dimostrato che la scuola non è altro che lo specchio di talenti nascosti e che bisogna riporre fiducia nella loro creatività I ragazzi hanno voglia di mettersi alla prova e i docenti devono fornirgli tutti gli strumenti per rafforzare le competenze anche in vista di un futuro lavorativo. L’Istituto Checchi non è nuovo a queste iniziative, la scuola molto calata nel territorio del comprensorio ha visto emergere diverse eccellenze che hanno continuato la formazione post-diploma consolidando le proprie esperienze nel settore.