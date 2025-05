Motocross Toscano-Umbro, in scena a San Miniato un'attesissima sfida

Domenica prossima, 25 maggio, il Crossodromo Comunale “Santa Barbara” di San Miniato (PI) si trasformerà nel palcoscenico di una delle gare più attese della stagione: la quarta prova del Campionato Toscano Motocross 2025, una tappa interregionale che vedrà i migliori piloti di Toscana e Umbria sfidarsi per conquistare punti preziosi nei rispettivi campionati.

Il Moto Club Pellicorse, organizzatore dell’evento, ha curato ogni dettaglio per garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione del Santa Barbara. La pista, una delle più iconiche del panorama nazionale, è pronta ad accogliere centinaia di piloti, appassionati e famiglie in una due giorni di grande motocross, adrenalina e passione.

Questa sfida tra regioni promette scintille. I piloti toscani, in particolare lo squadrone di casa del Pellicorse, scenderanno in pista con il coltello tra i denti per difendere i propri colori e continuare a dettare il passo in campionato. Dall’altra parte, i talenti umbri non staranno certo a guardare: si preannunciano duelli infuocati, sorpassi mozzafiato e gare combattute fino all’ultimo giro.

Ma non finisce qui: tra gli oltre 100 concorrenti iscritti sono già numerosi anche i piloti provenienti da altre regioni italiane che hanno confermato la loro partecipazione alla manifestazione di domenica, a testimonianza dell’importanza e dell’attrattiva che questa gara riveste a livello nazionale. Allo stesso tempo, è folta anche la rappresentanza dei piloti locali iscritti al Moto Club Pellicorse, pronti a dare spettacolo davanti al pubblico di casa e a lottare per le posizioni di vertice nelle rispettive categorie.

Il programma della manifestazione, tutto concentrato nella giornata di domenica 25 maggio, prevede prove di qualificazione a partire dalle ore 8:00, mentre il semaforo verde per le prime manche finali scatterà alle 10:30.

In pista si alterneranno tutte le principali categorie:

- MX1/MX2 Elite

- MX1/MX2 Fast

- MX1/MX2 Rider

- MX1/MX2 Expert

- 125 Senior e Junior

- Veteran, Superveteran, Master

- Senior/Junior 85cc

- Cadetti/Debuttanti 65cc

- Mini Sport Primi Passi

Uno spettacolo per tutti i gusti, dai giovani talenti emergenti ai veterani della specialità: ogni categoria porterà in pista tecnica, coraggio e la voglia di vincere.

Il Moto Club Pellicorse ha pensato anche agli spettatori, proponendo un biglietto d’ingresso promozionale a soli 5 euro, con accesso libero anche al paddock per vivere da vicino l’atmosfera della gara. I ragazzi fino a 12 anni entreranno gratuitamente, rendendo l’evento ancora più accessibile alle famiglie.

L’intero impianto sportivo del Santa Barbara offre ampi spazi verdi, aree gioco per bambini e un bar-ristorante al centro della struttura: il luogo perfetto per trascorrere una giornata immersi nella natura e nella passione per il motocross.

In conclusione, la sfida Toscana e Umbria promette di accendere i cuori e infiammare la pista di San Miniato. Una giornata da non perdere per chi ama le corse, la competizione e le emozioni forti. Tutti pronti a scendere in pista… o a tifare dai bordi.

Fonte: Moto Club Pellicorse - Ufficio stampa

