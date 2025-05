Nuova apertura a Sesto Fiorentino per La Piadineria

La Piadineria, il format che dal 1994 ha conquistato milioni di clienti con la piadina, uno dei prodotti più sfiziosi e versatili della tradizione gastronomica italiana, scommette ancora sul comune di Sesto Fiorentino, con una nuova apertura in via Lucchese 18/20 a Osmannoro.

Nel fiorentino, l’insegna italiana della ristorazione veloce non è una novità: i 9 locali già esistenti, di cui 4 in città e altri 5 nella provincia, hanno già conquistato la popolazione locale, tanto che sommando le ordinazioni si servono 23.000 piadine in media ogni mese.

“Siamo molto felici di aprire un secondo punto vendita a Sesto Fiorentino. Abbiamo inaugurato il ristorante all’interno del Centro Commerciale in Via Petrosa nel 2024 e fino a oggi ha servito ai sestesi 41.000 piadine. Crediamo molto nel potenziale delle città di provincia e anche qui, come accade in altre città italiane, stiamo diventando un punto di riferimento per la comunità locale e un punto di ritrovo per le persone che vogliono incontrarsi a tavola e gustare un pasto semplice, sano e veloce in compagnia”, commentano dall’azienda.

La nuova apertura si inserisce in un piano di sviluppo strategico per la catena, che negli anni ha raggiunto un’ottima capillarità sul territorio toscano: solo in questa regione sono ormai oltre 20 i punti vendita che impiegano circa 180 persone.

Per celebrare la nuova apertura del 26 maggio a Osmannoro, La Piadineria offrirà una piadina in omaggio sabato 31 maggio a tutti coloro che si registreranno per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada al seguente link: https://www.lapiadineria.com/registrazione-utm?utm_source=cs&utm_campaign=osmannorocs

Il ristorante sarà aperto da lunedì a giovedì e domenica dalle 11.00 alle 22.00, mentre venerdì e sabato la chiusura sarà posticipata alle 23.00.

Lo staff dei nuovi locali sarà composto inizialmente da 9 persone, con possibilità di espansione. La Piadineria è sempre alla ricerca di nuovi talenti: per candidarsi, è possibile consultare le posizioni aperte nell’area career del sito.

Fonte: Ufficio Stampa