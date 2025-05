Il piccolo ponte sul Borro del Paganello sarà ricostruito

I Comuni di Montespertoli e Barberino Tavarnelle hanno sottoscritto un accordo per la ricostruzione del piccolo ponte sul Borro del Paganello in via Nunziatina, gravemente danneggiato a seguito di un cedimento strutturale a novembre 2024.

A seguito delle ordinanze comunali che ne hanno disposto la chiusura e considerate le criticità per la viabilità e la sicurezza pubblica, i due Enti hanno avviato una collaborazione per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura.

"La ricostruzione del ponte sul Borro del Paganello rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra Comuni possa dare risposte più tempestive ed efficaci ai bisogni delle nostre comunità. Con questo intervento restituiamo sicurezza e funzionalità a una viabilità locale che riveste un ruolo importante per i residenti della zona. Un percorso di collaborazione condivisione di intenti tra le nostre amministrazioni per il quale ringraziamo gli uffici tecnici per il lavoro congiunto che ci permetterà di restituire al territorio un’infrastruttura rinnovata e sicura entro la fine dell’anno." dichiarano i Sindaci Alessio Mugnaini e David Baroncelli.

Il progetto, per un valore complessivo stimato in 47.000 euro, sarà finanziato in parti uguali dai due Comuni. Montespertoli, che assume il ruolo di Ente capofila, si occuperà della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori e del collaudo finale. Il Comune di Barberino Tavarnelle parteciperà attivamente sia sotto il profilo finanziario sia attraverso la possibilità di nominare un proprio ispettore di cantiere.

L’intervento prevede la demolizione del manufatto esistente e la ricostruzione con elementi prefabbricati in cemento armato, oltre all’installazione di barriere stradali di protezione e alla realizzazione di una scogliera per il consolidamento degli argini.

I due Comuni si sono impegnati anche a costituire un Gruppo di Lavoro Tecnico congiunto per il coordinamento operativo dell’intervento. Le attività saranno tracciate da un cronoprogramma condiviso. L’accordo, approvato con la delibera di giunta rimarrà in vigore fino al completamento dell’opera, previsto entro il 31 dicembre 2025.

Fonte: Ufficio stampa