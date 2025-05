Porto di Livorno, cadono tre container da una nave: operaio in codice giallo

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11 nel porto di Livorno, durante le operazioni di carico della nave Odysseus attraccata al terminal Darsena Toscana. Tre container sono precipitati da diversi metri sulla banchina, e uno di essi è finito in mare.

Un operaio portuale di 37 anni, che si trovava a bordo di un trattore nei pressi del punto in cui è avvenuta la caduta, è stato colto da uno stato di shock e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del presidio 118 dell’area portuale, successivamente supportati dalla Croce Rossa. Il container caduto in mare è stato rapidamente agganciato da un rimorchiatore e recuperato in sicurezza con una gru.

Terminate le verifiche necessarie, la nave ha potuto riprendere le operazioni di carico, che si concluderanno nel tardo pomeriggio.

