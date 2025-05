Scudetto al Napoli: festa anche per Di Lorenzo, toscano ex Empoli

C'è un giocatore che qualche anno fa stava per marcire in Serie C e adesso alza il secondo Scudetto da capitano col Napoli. Si chiama Giovanni Di Lorenzo e se adesso festeggia lo stesso numero di campionati vinti di Maradona con gli azzurri è merito anche dell'Empoli.

Originario di Ghivizzano (Coreglia Antelminelli), Di Lorenzo è il capitano dello Scudetto 2024-25 della squadra allenata da Antonio Conte, nonché unico toscano nella rosa dei partenopei.

Stava per perdersi in Serie C, ma arrivò l'Empoli a prenderlo e a portarlo in B. Con i toscani andò in A e diventò un perno anche della Nazionale. Dopo molti anni a Napoli è anche lui uno dei volti di questo tricolore.