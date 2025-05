Firenze, 'Lo sport come strumento di pace': La voce alla diplomazia

Il convegno “Lo sport come strumento di pace. Voce alla Diplomazia” si terrà sabato 24 maggio alle ore 11 alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus (Piazza San Firenze n. 5 - Firenze).

L’incontro, promosso dall’on. Carolina Morace, Eurodeputato del Movimento 5 Stelle, appartenente al Gruppo The Left del Parlamento europeo, si pone l’obiettivo di fare il punto sull’attuale situazione internazionale, valorizzando il ruolo dello sport e del linguaggio sportivo nella creazione di un modello fondato sull’uguaglianza, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali dell’on. Morace e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ci sarà la testimonianza di Natali Shaheen, calciatrice palestinese, ex capitana della sua Nazionale. A seguire gli interventi del senatore Stefano Patuanelli, dell’europarlamentare Dario Nardella, dell’Ambasciatrice Elena Basile, dell’on. Riccardo Ricciardi e del capogruppo M5S del Comune di Firenze Lorenzo Masi.

Al termine del convegno, alle ore 13, viene inaugurata la mostra fotografica “Le Donne e lo Sport in Europa”. 27 immagini, un’atleta per ogni Paese membro, per raccontare una storia fatta di innumerevoli prime volte e di tante barriere abbattute, nella quale non sono importanti solo i risultati agonistici ma soprattutto i temi che vengono evocati: il pregiudizio, l’uguaglianza, il diritto, la dignità, l’educazione e, non da ultimo, il professionismo. A rappresentare l’Italia c’è un’immagine di Federica Pellegrini, ex pluri campionessa di nuoto, oggi membro del

CIO.

L’esposizione è stata presentata, per la prima volta, lo scorso dicembre al Parlamento europeo a Bruxelles alla presenza del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Sono davvero contenta di questo doppio appuntamento a Firenze”, dichiara l’on. Morace, “sono una donna di sport e sono fermamente convinta che attraverso il linguaggio dello sport, un codice universale, si possano raggiungere innumerevoli risultati in diversi ambiti della nostra società. Da un lato, lo sport è portatore di un codice di valori condiviso che può essere considerato come un alleato straordinario

per migliorare il mondo e renderlo più pacifico. Dall’altro, l’esempio di tante donne che hanno ottenuto prestigiosi traguardi sportivi ma soprattutto hanno lottato per una parità di genere ancora lontana da raggiungere. Due momenti di riflessione che pongono al centro lo sport e le sue straordinarie potenzialità sociali”.

Gli orari della mostra (ingresso gratuito): sabato 24 maggio dalle ore 13 alle ore 18; domenica 25 maggio dalle ore 10 alle ore 17.