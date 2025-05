Geronimo Stilton e Polizia Postale presentano 'Sulle tracce dell'hacker': sicurezza online raccontata a 1200 studenti

Stamattina, nell’ambito della 12a edizione della Firenze dei Bambini, la Polizia di Stato e Geronimo e Tea Stilton “in pelliccia e baffi” hanno incontrato, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, circa 1200 bambini delle scuole primarie di Firenze, per un appuntamento dedicato alla sicurezza digitale.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana, in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione Geronimo Stilton, ha visto alternarsi sul palco diversi ospiti, moderati dal Magicomico Kagliostro, al secolo Alessio Nonfanti: Geronimo e Tea Stilton, che si sono esibiti in uno spettacolo teatrale, il Coro dei Piccoli Cantori dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, il cantautore Lorenzo Baglioni, zia Caterina, la tassista più famosa di Firenze e Samuele Ceccarelli, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che hanno condiviso le loro esperienze nell’utilizzo dei social network e delle tecnologie digitali, dispensando consigli per una navigazione sicura ed evidenziando le opportunità della rete.

I piccoli spettatori hanno avuto inoltre la possibilità di dialogare con la Polizia Postale alla scoperta delle possibili insidie del web.

All’iniziativa hanno preso parte il Questore Fausto Lamparelli, l’Assessora all’Educazione Benedetta Albanese e altre importanti Autorità cittadine.

Al termine dell’evento, è stato donato a tutti i piccoli partecipanti il libro “Sulle tracce dell’hacker”, nato della collaborazione tra Polizia Postale, Fondazione Geronimo Stilton e Google, volto a diffondere la cultura digitale anche tra i più piccoli, con il coinvolgimento degli adulti di riferimento, attraverso la “voce” di Geronimo e Tea Stilton. Il progetto ha lo scopo di accompagnare i bambini in un primo percorso di scoperta e consapevolezza delle potenzialità e dei rischi della navigazione online.

Un ringraziamento speciale al Comune di Firenze, alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e a Unicoop Firenze per le merende distribuite ai bambini.

Fonte: Ufficio Stampa

