'Suoni di Primavera', due appuntamenti a Montespertoli

L’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” festeggia la Primavera e lo con fa a suon di musica. “Suoni di primavera”, questo il titolo della stagione concertistica, patrocinata dal Comune di Montespertoli, che si svolge presso il teatro “Sottolemura” in via Martini 35 a Montespertoli. Due gli appuntamenti in programma: dopo la partecipazione dello scorso sabato, dell’orchestra di flauti diretti da Massimo Annibali e coordinati da Serena Caremani e Luca Magni, sabato 24 maggio sarà la volta del Recital Chitarristico tenuto da Federico Piccioli preceduto dal trio di chitarre dei suoi allievi dell’Accademia Musicale.

L’appuntamento con la musica è dunque sabato 24 maggio alle ore 21.00 presso il teatro Sottolemura. L’ingresso è libero.

Fonte: Ufficio stampa